Демонстрировали рост и фьючерсы марки WTI. Цены к указанному времени поднялись более чем на 10%, до 23 долларов за баррель. Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года.

Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне

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Общество Князь Монако заразился коронавирусом По последним данным, в Монако коронавирусом заразились семь человек.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.

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