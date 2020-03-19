Коронавирус

МИР 24МИР 24Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне

Демонстрировали рост и фьючерсы марки WTI. Цены к указанному времени поднялись более чем на 10%, до 23 долларов за баррель. Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года.
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В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400

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Жириновский ответил Шнурову на слова о Крыме

Ранее РИА Новости Крым сообщал, что российский певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал украинских пограничников за то, что они задают российским артистам провокационные вопросы о принадлежности Крыма.
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Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
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Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

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Федун назвал цену на нефть катастрофической

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Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в РФ

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Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

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Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иванове

Житель Ивановской области, госпитализированный на карантин в клиническую больницу № 1 с подозрением на коронавирус, сбежал из-под наблюдения врачей.
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Ростуризм обновил список стран с ограниченным въездом

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Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

Вынужденный карантин российские власти ввели в школах с 23 марта по 12 апреля.
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Путин и Си Цзиньпин провели переговоры

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Футболисты и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус

Игроки и тренерский штаб санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» прошли тестирование на коронавирус.
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В России расшифровали геном коронавируса

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Погба поздравил Кокорина с днём рождения

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поздравил с днем рождения нападающего «Зенита», выступающего в «Сочи» на правах аренды, Александра Кокорина, которому сегодня исполнилось 29 лет.
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Экономика

Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира

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Россиян больше беспокоит коронавирус, чем ослабление рубля

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Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
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На церемонии планируют представить 40 демоверсий игр, которые впоследствии будут доступны в Steam.
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Эпидемиолог рассказал об опасности всеобщего карантина

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ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

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Пригожин попросил генпрокурора США возобновить дело против «Конкорда»

Директор компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгений Пригожин просит генпрокурора США Уильяма Барра возобновить дело против "Конкорда", чтобы дать компании возможность публично доказать свою невиновность.
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