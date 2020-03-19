Коронавирус
МИР 24Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне
Демонстрировали рост и фьючерсы марки WTI. Цены к указанному времени поднялись более чем на 10%, до 23 долларов за баррель. Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года.
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Армия и оружие
В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400
Политика
Жириновский ответил Шнурову на слова о Крыме
Ранее РИА Новости Крым сообщал, что российский певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал украинских пограничников за то, что они задают российским артистам провокационные вопросы о принадлежности Крыма.
РИА Новости Крым 11:15
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
Андрей Аршавин подал в суд на Юлию Барановскую
Футболист Андрей Аршавин подал иск к бывшей спутнице жизни и матери трех общих детей – телеведущей Юлии Барановской.
Общество
Князь Монако заразился коронавирусом
По последним данным, в Монако коронавирусом заразились семь человек.
Говорит Москва 11:13
Общество
Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса
Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
Общество
В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом
В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.
Общество
Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в РФ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об обязательной двухнедельной изоляции всех лиц, прибывающих на территорию РФ, в домашних условиях.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иванове
Житель Ивановской области, госпитализированный на карантин в клиническую больницу № 1 с подозрением на коронавирус, сбежал из-под наблюдения врачей.
Общество
Ростуризм обновил список стран с ограниченным въездом
Ростуризм опубликовал обновленный список стран, куда ограничен въезд иностранных граждан во избежание распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
Вынужденный карантин российские власти ввели в школах с 23 марта по 12 апреля.
Политика
Путин и Си Цзиньпин провели переговоры
Футбол
Футболисты и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус
Игроки и тренерский штаб санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» прошли тестирование на коронавирус.
Здоровье
В России расшифровали геном коронавируса
Футбол
Погба поздравил Кокорина с днём рождения
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поздравил с днем рождения нападающего «Зенита», выступающего в «Сочи» на правах аренды, Александра Кокорина, которому сегодня исполнилось 29 лет.
Общество
В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
Экономика
Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира
Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Общество
Белый дом выплатит американцам по $1 тыс. в течение трех недель
Белый дом планирует выплатить гражданам по $1 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка в качестве мер по поддержке населения в условиях пандемии коронавируса, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.
Общество
Россиян больше беспокоит коронавирус, чем ослабление рубля
18 марта 2020 года стало известно, что 49% россиян больше всего обеспокоены распространением китайского коронавируса и только 24% россиян волнуются из-за ослабления рубля.
Шоу-бизнес
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Спорт
Steam представит 40 демоверсий игр на весеннем фестивале
На церемонии планируют представить 40 демоверсий игр, которые впоследствии будут доступны в Steam.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал об опасности всеобщего карантина
Потенциальные последствия всемирного карантина — финансовый кризис, массовые беспорядки вплоть до столкновений между гражданами, написал профессор в своей колонке для Stat.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
Политика
Пригожин попросил генпрокурора США возобновить дело против «Конкорда»
Директор компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгений Пригожин просит генпрокурора США Уильяма Барра возобновить дело против "Конкорда", чтобы дать компании возможность публично доказать свою невиновность.