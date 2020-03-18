Коронавирус

МИР 24МИР 24Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне

Демонстрировали рост и фьючерсы марки WTI. Цены к указанному времени поднялись более чем на 10%, до 23 долларов за баррель. Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года.
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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 26 долларов за баррель

РИА Новостивчера в 22:02

Нефть поднимается в цене

Газета.Ru02:27

Нефть Brent дорожает более чем на 5%

Коммерсантъ02:26

Цены на нефть Brent стабилизировались у отметки 25,3 доллара за баррель

Московский Комсомолецвчера в 23:20

Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне

МИР 2403:46

Стоимость нефти Brent выросла на 6% после обвала

РБКвчера в 19:30

Цена на нефть марки Brent упала до уровня 2003 года

Российская газетавчера в 09:47
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Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru 17 марта в 10:46
Культура

Съемки продолжения сериала «Друзья» отложены из-за коронавируса

Съемки нового проекта HBO, в котором должны были воссоединиться звезды сериала «Друзья», отложены из-за коронавируса.
ФАН вчера в 22:48
Происшествия

В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус

РИА Новости 03:59
Здоровье

Правительство: ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться

Ограничительные меры из-за коронавируса внутри России будут усилены при необходимости, заявило правительство.
Газета.Ru 02:14
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую

VSE42.RU вчера в 05:24
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Evo-rus.com 01:26
Финансы

ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке

Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.
ТАСС 02:34
Экономика

Аркадий Ротенберг стал единственным российским миллиардером, чьи доходы поднялись на фоне падения мировых рынков

На состояние Ротенберга повлиял резкий рост акций его компании Мостотрест.
Эхо Москвы 16 марта в 14:31
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
Происшествия

Полковников из ФСБ арестовали окончательно

Во всех трех заседаниях было заявлено, что уголовные дела обвиняемых находятся в завершающей стадии, с ними осталось провести отдельные следственные действия — в частности, получив ответы на ранее отправленные запросы, предъявить обвинение в окончательной редакции.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Ведомости вчера в 11:35
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 114 до 147 за последние сутки.
Москва 24 вчера в 07:30
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теи, кто называет его царем.
РБК 03:40
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Гаджеты

Первый среди лучших: Huawei открыл необычный предзаказ в России

Двадцатого марта в России начнется предзаказ смартфонов новой серии Huawei P40 lite, в рамках которого покупатели получат фитнес-браслет в подарок.
РИА Новости 01:00
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Армия и оружие

ТАСС: под Калининградом развернут РЛС, способную «следить» за Европой

Вторую загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) «Контейнер» развернут под Калининградом.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Игры

Новая «Call of Duty» станет перезагрузкой «Black Ops»

Новый эпизод популярного шутера "Call of Duty", который планируется выпустить в 2020 году, станет перезагрузкой серии "Black Ops".
Kinonews.ru вчера в 13:43
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Тарантас Ньюс вчера в 01:51
Экономика

Россия сократила экспорт нефти в Китай почти на 30%

Москва, 18 марта 2020, 03:22 — REGNUM Объём российского экспорта сырой нефти в Китай в январе 2020 года составил около $2 млрд, что на 28% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы РФ.
REGNUM 17 марта в 20:22
Общество

В России утвердили новые правила оформления больничных

С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Газета.Ru 00:15
Политика

В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в РФ на фоне ситуации с коронавирусом на месяц отменяются ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
РИА Новости 04:04
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:01
Политика

Путин заявил, что больше всего доверяет простым россиянам

Президент РФ Владимир Путин сказал, что мнения обычных россиян и их настроения являются для него самым достоверным источником информации.
News.ru 03:05
Финансы

Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", дала прогноз на ближайший месяц по валютному рынку: - С начала года рубль упал по отношению к доллару на 26 процентов, доллар уже превысил 80 рублей.
Российская газета вчера в 23:00
Единоборства

Бой Нурмагомедова и Фергюсона может не состояться

Места проведения лишился турнир UFC 249, в рамках которого должен пройти бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Росбалт 03:31
Политика

Мишустин заявил, что нет повода для паники из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что повода для паники нет, страна справится с коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 03:59
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК 17 марта в 08:51
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