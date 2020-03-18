Коронавирус
МИР 24Цены на нефть Brent и WTI выросли после обвала накануне
Демонстрировали рост и фьючерсы марки WTI. Цены к указанному времени поднялись более чем на 10%, до 23 долларов за баррель. Накануне цены на нефть Brent обновили исторический минимум с 2003 года.
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Цены на нефть Brent стабилизировались у отметки 25,3 доллара за баррель
Московский Комсомолецвчера в 23:20
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Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Культура
Съемки продолжения сериала «Друзья» отложены из-за коронавируса
Съемки нового проекта HBO, в котором должны были воссоединиться звезды сериала «Друзья», отложены из-за коронавируса.
Здоровье
Правительство: ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться
Ограничительные меры из-за коронавируса внутри России будут усилены при необходимости, заявило правительство.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Финансы
ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке
Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.
Экономика
Аркадий Ротенберг стал единственным российским миллиардером, чьи доходы поднялись на фоне падения мировых рынков
На состояние Ротенберга повлиял резкий рост акций его компании Мостотрест.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Происшествия
Полковников из ФСБ арестовали окончательно
Во всех трех заседаниях было заявлено, что уголовные дела обвиняемых находятся в завершающей стадии, с ними осталось провести отдельные следственные действия — в частности, получив ответы на ранее отправленные запросы, предъявить обвинение в окончательной редакции.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 114 до 147 за последние сутки.
Политика
Путин заявил о несогласии с называющими его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теи, кто называет его царем.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Гаджеты
Первый среди лучших: Huawei открыл необычный предзаказ в России
Двадцатого марта в России начнется предзаказ смартфонов новой серии Huawei P40 lite, в рамках которого покупатели получат фитнес-браслет в подарок.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Армия и оружие
ТАСС: под Калининградом развернут РЛС, способную «следить» за Европой
Вторую загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) «Контейнер» развернут под Калининградом.
Игры
Новая «Call of Duty» станет перезагрузкой «Black Ops»
Новый эпизод популярного шутера "Call of Duty", который планируется выпустить в 2020 году, станет перезагрузкой серии "Black Ops".
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Авто
В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Экономика
Россия сократила экспорт нефти в Китай почти на 30%
Москва, 18 марта 2020, 03:22 — REGNUM Объём российского экспорта сырой нефти в Китай в январе 2020 года составил около $2 млрд, что на 28% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы РФ.
Общество
В России утвердили новые правила оформления больничных
С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Политика
В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в РФ на фоне ситуации с коронавирусом на месяц отменяются ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Политика
Путин заявил, что больше всего доверяет простым россиянам
Президент РФ Владимир Путин сказал, что мнения обычных россиян и их настроения являются для него самым достоверным источником информации.
Финансы
Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля
Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", дала прогноз на ближайший месяц по валютному рынку: - С начала года рубль упал по отношению к доллару на 26 процентов, доллар уже превысил 80 рублей.
Единоборства
Бой Нурмагомедова и Фергюсона может не состояться
Места проведения лишился турнир UFC 249, в рамках которого должен пройти бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Политика
Мишустин заявил, что нет повода для паники из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что повода для паники нет, страна справится с коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.