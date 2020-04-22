Цена на нефть марки Brent впервые с 11 декабря 1999 года опустилась ниже $16 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов за 22 апреля.

Цена нефти Brent упала ниже $16 за баррель впервые с 1999 года

Общество В 21 субъекте России внедрят платформу для выдачи цифровых пропусков «По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта России на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении. 792

Здоровье В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.

Общество Собянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин. 120

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 728

Общество Спрос на соль вновь взлетел из-за коронавируса В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») ранее сообщали, что вместе с ажиотажным потреблением круп, сахара и замороженной продукции из-за угрозы коронавируса продажи соли с 9 по 22 марта подскочили почти в 20 раз. 682

Происшествия Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву. 114

Общество В Свердловской области могут ввести пропускной режим Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи. 20

Экономика Стрелюхин ожидает продления режима самоизоляции после апреля Сегодня, 22 апреля, на заседании Саратовской областной думы глава регионального правительства Александр Стрелюхин озвучил цифры прогноза потерь экономики страны и области от «коронакризиса» и ответил на вопрос о том, произойдет ли, по его мнению, продление режима самоизоляции на май. 14

Экономика Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам. 197

Авто В России наладили сборку новых версий Kia Seltos На российском заводе «Автотор», расположенном в Калининграде, началось производство новых версий кроссовера Kia Seltos по технологии полного цикла, включая сварку и окраску кузова. 28

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 11K

Происшествия Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении. 1,4K

Здоровье В ДНР зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Всего на территории ДНР выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, двое заболевших выздоровели.

Интернет «Яндекс» перевыпустил свой мессенджер В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом. 88