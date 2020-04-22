Энергетика
ИзвестияЦена нефти Brent упала ниже $16 за баррель впервые с 1999 года
Цена на нефть марки Brent впервые с 11 декабря 1999 года опустилась ниже $16 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов за 22 апреля.
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Комментарии
Общество
В 21 субъекте России внедрят платформу для выдачи цифровых пропусков
«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта России на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении.
RT на русском 13:21
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Здоровье
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
Политика
Песков рассказал об отсутствии у Путина тревоги за свой рейтинг
Московский Комсомолец 12:06
Общество
Коммунисты в день 150-летия Ленина возложили цветы к мавзолею
Российская газета 08:00
Общество
Собянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели
При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:04
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Общество
Спрос на соль вновь взлетел из-за коронавируса
В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») ранее сообщали, что вместе с ажиотажным потреблением круп, сахара и замороженной продукции из-за угрозы коронавируса продажи соли с 9 по 22 марта подскочили почти в 20 раз.
Коммерсантъ 05:50
Происшествия
Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена
По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.
Lenta.ru 12:35
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Общество
В Свердловской области могут ввести пропускной режим
Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.
РИА Новости 08:37
Политика
Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая
По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
Авто
Расширен список попадающих под налог на роскошь автомобилей в России
Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
Автоновости дня вчера в 00:35
Экономика
Стрелюхин ожидает продления режима самоизоляции после апреля
Сегодня, 22 апреля, на заседании Саратовской областной думы глава регионального правительства Александр Стрелюхин озвучил цифры прогноза потерь экономики страны и области от «коронакризиса» и ответил на вопрос о том, произойдет ли, по его мнению, продление режима самоизоляции на май.
FreeNews-Volga 12:47
Армия и оружие
The National Interest назвало истинную причину отказа Индии от Су-57
ПолитРоссия 10:51
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Авто
В России наладили сборку новых версий Kia Seltos
На российском заводе «Автотор», расположенном в Калининграде, началось производство новых версий кроссовера Kia Seltos по технологии полного цикла, включая сварку и окраску кузова.
Известия вчера в 02:03
Армия и оружие
Трамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли
Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море.
RT на русском 08:29
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Происшествия
В Калининграде детский нейрохирург ответит в суде за смерть пациентки
В Калининграде детский врач-нейрохирург предстанет перед судом по делу о смерти 15-летней пациентки.
РЕН ТВ 14:00
Здоровье
В ДНР зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Всего на территории ДНР выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, двое заболевших выздоровели.
RT на русском 13:20
Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Интернет
«Яндекс» перевыпустил свой мессенджер
В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
Sostav.ru 08:45
Космос
Астрономы впервые получили фотографии астероида 1998 OR2
V-kosmose.com 11:58
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Общество
Врач московского госпиталя ветеранов войн умер от коронавируса
Врач госпиталя для ветеранов войн в Москве скончался в больнице в Коммунарке из-за коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
РИА Новости 14:07