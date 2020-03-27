Сегодня, 27 марта 2020 года, стоимость майских фьючерсов на поставку нефти марки Brent на Лондонской бирже опустилась ниже $26 за баррель. К 14:27 мск баррель Brent подешевел на 1,62%, до $25,92. Стоимость барреля WTI на Нью-Йоркской бирже снизилась к 14:41 мск до 0,27%, до $22,54.

Цены на нефть Brent опустились ниже $26 за баррель

Политика Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Политика «Логово змей и шакалов»: Италия разозлена и говорит о выходе из ЕС Лидер «Лиги» Маттео Сальвини назвал Евросоюз «логовом змей и шакалов», заявил, что нельзя ждать 15 дней, если люди уже умирают от болезней, «а завтра, возможно, начнут умирать от бедности», и добавил, что Италия, победив коронавирус, подумает о выходе из ЕС, причем, выходя, «слов благодарности говорить не будет».

Происшествия В Оренбургской области умер пациент с коронавирусом В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусом, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.

Экономика Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса «Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.

Общество В Москву прибыл спецпоезд из Киева Прибытие поезда с более 700 человек, большая часть из которых – граждане РФ, ТАСС подтвердили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Общество На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.

Общество Новые медцентры Минобороны смогут принять 1600 пациентов Решено, что новые медцентры общей емкостью 1600 койко-мест должны быть многофункциональными, модульными, то есть быстровозводимыми и, что особенно важно, предназначенными для лечения не только военнослужащих и членов их семей, но и гражданского населения.

Общество США обогнали Китай по количеству заражений коронавирусом США вышли на первое место по количеству заболеваемости коронавирусом нового типа, там зафиксировали уже 85991 случай заражений, 1300 человек скончались, выздоровели около тысячи человек, по данным Университета Джона Хопкинса.

Общество Спаситель Великобритании предлагает мировое временное правительство В условиях эпидемии и довольно неуклюжего поведения правительства Бориса Джонсона (который и сам, как известно, заболел коронавирусом) именно Гордон Браун, бывший премьер, проведший страну сквозь финансовый кризис 2008-2009 годов, стал тем, к кому представители медийной, политической и экономической элиты Великобритании обращаются в поисках лидерских качеств и правильных решений.

Политика Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам «Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.