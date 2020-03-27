Коронавирус
СаминвесторЦены на нефть Brent опустились ниже $26 за баррель
Сегодня, 27 марта 2020 года, стоимость майских фьючерсов на поставку нефти марки Brent на Лондонской бирже опустилась ниже $26 за баррель. К 14:27 мск баррель Brent подешевел на 1,62%, до $25,92. Стоимость барреля WTI на Нью-Йоркской бирже снизилась к 14:41 мск до 0,27%, до $22,54.
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Общество
Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева
Экономика
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.
Общество
За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
Игры
Вышел новый трейлер ремейка «Resident Evil 3» про Джилл Валентайн
До ремейка «Resident Evil 3» осталась всего одна неделя и компания Capcom выпустила новый трейлер, посвященный главному герою Джилл Валентайн.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств
В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Общество
Школы Кубани готовятся к переходу на дистанционное обучение
Стоит отметить, что по вопросам дистанционной формы обучения в школах открыта горячая линия: 8(961)581-90-68.
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Шоу-бизнес
Полина Максимова: «На момент встречи с Егором я смирилась со своим одиночеством»
Полина Максимова и Егор Корешков давно не скрывают романтических отношений, которые возникли во время съемок сериала.
Футбол
«Реал» не станет продлевать контракт с Васкесом
Клуб не станет продлевать контракт с 28-летним футболистом. Действующее соглашение Васкеса рассчитано до лета 2021 года.
Политика
«Логово змей и шакалов»: Италия разозлена и говорит о выходе из ЕС
Лидер «Лиги» Маттео Сальвини назвал Евросоюз «логовом змей и шакалов», заявил, что нельзя ждать 15 дней, если люди уже умирают от болезней, «а завтра, возможно, начнут умирать от бедности», и добавил, что Италия, победив коронавирус, подумает о выходе из ЕС, причем, выходя, «слов благодарности говорить не будет».
Происшествия
В Оренбургской области умер пациент с коронавирусом
В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусом, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.
Здоровье
Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
Общество
В Москву прибыл спецпоезд из Киева
Прибытие поезда с более 700 человек, большая часть из которых – граждане РФ, ТАСС подтвердили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Общество
На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану
Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
Общество
Новые медцентры Минобороны смогут принять 1600 пациентов
Решено, что новые медцентры общей емкостью 1600 койко-мест должны быть многофункциональными, модульными, то есть быстровозводимыми и, что особенно важно, предназначенными для лечения не только военнослужащих и членов их семей, но и гражданского населения.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
Пенсионный фонд досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд (ПФР) досрочно перевел все пенсии и пособия за апрель всем категориям граждан. Об этом сообщается на сайте организации.
Общество
В Москве зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом
114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Москве.
Политика
Фракция «ЕР» в Липецком горсовете выдвинула на должность спикера Александра Афанасьева
Сегодня перед внеочередной сессией Липецкого горсовета члены фракции «Единая Россия» решили выдвинуть на освобождающуюся должность председателя горсовета Александра Афанасьева.
Общество
США обогнали Китай по количеству заражений коронавирусом
США вышли на первое место по количеству заболеваемости коронавирусом нового типа, там зафиксировали уже 85991 случай заражений, 1300 человек скончались, выздоровели около тысячи человек, по данным Университета Джона Хопкинса.
Общество
Спаситель Великобритании предлагает мировое временное правительство
В условиях эпидемии и довольно неуклюжего поведения правительства Бориса Джонсона (который и сам, как известно, заболел коронавирусом) именно Гордон Браун, бывший премьер, проведший страну сквозь финансовый кризис 2008-2009 годов, стал тем, к кому представители медийной, политической и экономической элиты Великобритании обращаются в поисках лидерских качеств и правильных решений.
Общество
«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля
«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Политика
Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам
«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
Общество
WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса
Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Шоу-бизнес