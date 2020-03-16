Сегодня, 18 марта 2020 года, стоимость майских фьючерсов на поставку нефти марки Brent опустилась ниже $28 за баррель впервые с 10 января 2016 года. Стоимость апрельских фьючерсов на поставку нефти марки WTI снизилась до минимума с ноября 2002 года.

Цены на нефть Brent опустились ниже $28 за баррель

Музыка «Евровидение-2020» официально отменили "Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.

Здоровье Скорая помощь Москвы работает в режиме повышенной готовности Скорая помощь Москвы работает в режиме повышенной готовности в условиях распространения нового коронавируса, заявил главный врач станции скорой неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.

Политика Путин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, сообщает пресс-служба ведомства.

Политика Памфилова оценила возможность переноса голосования по Конституции Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, никто не собирается проводить голосование по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании ЦИК.

Общество Хуснуллин: правительство РФ поможет строителям в условиях коронавируса Правительство РФ предпримет антикризисные меры, которые позволят минимизировать влияние на строительную отрасль страны пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ по строительству Марата Хуснуллина.

Политика Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.

Авто В России запатентован новый Nissan Juke В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения компактного кроссовера Nissan Juke нового поколения.

Общество Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля "С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.