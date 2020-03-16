Энергетика

СаминвесторСаминвесторЦены на нефть Brent опустились ниже $28 за баррель

Сегодня, 18 марта 2020 года, стоимость майских фьючерсов на поставку нефти марки Brent опустилась ниже $28 за баррель впервые с 10 января 2016 года. Стоимость апрельских фьючерсов на поставку нефти марки WTI снизилась до минимума с ноября 2002 года.
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $28 за баррель

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Цены на нефть опустились ниже 29 долларов за баррель

Российская газетавчера в 15:03

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель

Взгляд.рувчера в 14:22

Цена нефти марки Brent упала ниже $29 за баррель впервые с 20 января 2016 г

ПРАЙМвчера в 14:19

Цена на нефть Brent впервые с 2016 года упала ниже $28 за баррель

Rambler News Service05:52
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