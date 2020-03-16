Энергетика
СаминвесторЦены на нефть Brent опустились ниже $28 за баррель
Сегодня, 18 марта 2020 года, стоимость майских фьючерсов на поставку нефти марки Brent опустилась ниже $28 за баррель впервые с 10 января 2016 года. Стоимость апрельских фьючерсов на поставку нефти марки WTI снизилась до минимума с ноября 2002 года.
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Россия ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ
На фоне ситуации с пандемией коронавируса, Россия вводит временное ограничение на полеты в Великобританию, США и ОАЭ.
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«Евровидение-2020» официально отменили
"Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.
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В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек
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Скорая помощь Москвы работает в режиме повышенной готовности в условиях распространения нового коронавируса, заявил главный врач станции скорой неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.
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Мишустин поручил приостановить налоговые и таможенные проверки
Москва, 18 марта 2020, 14:49 — REGNUM В России уже назначенные проверки, включая налоговые и таможенные, должны быть приостановлены.
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Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Курс доллара второй раз за день превысил 79 рублей
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Путин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН
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Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
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Министерство здравоохранения Украины сообщило, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть депутат Верховной Рады.
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В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
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Полиция и Росгвардия будут контролировать сидящих на карантине калининградцев
Ответственными за исполнения предписаний назначили главу регионального УМВД Игоря Илларионова и начальника калининградского регионального управления Росгвардии Александра Нестеренко.
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В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену
В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
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Общество
Хуснуллин: правительство РФ поможет строителям в условиях коронавируса
Правительство РФ предпримет антикризисные меры, которые позволят минимизировать влияние на строительную отрасль страны пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ по строительству Марата Хуснуллина.
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В КНР названо эффективное лекарство от коронавируса
В Минздраве Японии считают, что препарат не является эффективным при тяжелой форме коронавируса.
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Сбербанк запустил тестирование технологии приема оплаты смартфоном
Специалисты Сбербанка запустили тестирование новой технологии, которая предусматривает прием оплаты посредством смартфона.
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Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией
Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.
Экономика
Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка
Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка.
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Геннадий Орлов: «Не согласен с предложением Федуна признать „Зенит“ чемпионом»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о решение приостановить Тинькофф чемпионат России до 10 апреля.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
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За сутки коронавирус выявили еще в 15 регионах России
За последние сутки в России заболевания новым коронавирусом выявили сразу в 15 регионах, пишет «Интерфакс» по сообщению оперативного штаба.
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В России запатентован новый Nissan Juke
В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения компактного кроссовера Nissan Juke нового поколения.
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Определена судьба застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян
Определена судьба российских туристов, которые застряли в Черногории из-за ограничений, введенных после вспышки коронавируса.
Общество
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"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
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РФС наказал «Арсенал» за баннер с Терешковой
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что организация оштрафовала тульский «Арсенал» на ₽50 тыс. по итогам матча 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина», передает корреспондент РБК.