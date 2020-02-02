Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть Brent снижаются на процент в понедельник утром

По данным торгов, к 05.50 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снижались на процент, до 56,09 долларов за баррель. Бочка западнотехасской нефти WTI подешевела к этому времени на 0,6%, до 51,27 доллара.
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Нефть впала в пессимизм

Российская газета02 февраля в 12:43

Цены на нефть Brent снижаются на процент в понедельник утром

Московский Комсомолец02 февраля в 22:00

В феврале нефть надеется на стабилизацию ситуации в Китае

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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
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Ученый-планетолог Японского агентства аэрокосмических исследований Джеймс О'Донохью показал, как будет выглядеть планета, если вся вода уйдет, обнажив скрытые три пятых поверхности Земли.
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Срок подачи поправок к Конституции могут снова продлить

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен.
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Врач предупредила об опасности нехватки витамина D

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Легендарный нападающий сборный СССР и нижегородского клуба «Торпедо» скончался в возрасте 65 лет.
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"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
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Дистрибутив Ubuntu обошел Windows 10 по скорости работы.
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Отмечается, что 9 декабря прошлого года в исполкоме WADA приняли единогласное решение, согласно которому Всемирное антидопинговое агентство согласилось с рекомендацией рабочей группы об отстранении спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях.
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В проекте, опубликованном на сайте РПЦ, говорится, что освящение любых видов оружие, применение которого может привести к гибели неопределенного количества людей, "в том числе, оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения", не отражено в традиции православной церкви и "не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий".
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Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
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Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян

Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
РИА Новости вчера в 18:00
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Новый Kia Sorento раскрыли до премьеры

Со сменой поколения Sorento перебрался на новую платформы Kia, предназначенную для среднеразмерных кроссоверов.
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