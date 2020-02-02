Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть Brent снижаются на процент в понедельник утром
По данным торгов, к 05.50 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снижались на процент, до 56,09 долларов за баррель. Бочка западнотехасской нефти WTI подешевела к этому времени на 0,6%, до 51,27 доллара.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Шоу-бизнес
Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Китай начал тестировать российский препарат от коронавируса
Замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой сообщил, что в Китае стартовали испытания российского препарата триазавирин, который помогает вылечиться от смертельного коронавируса.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Политика
Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя
Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из Уханя.
Наука
Как выглядит Земля с высохшими океанами, показывает анимация
Ученый-планетолог Японского агентства аэрокосмических исследований Джеймс О'Донохью показал, как будет выглядеть планета, если вся вода уйдет, обнажив скрытые три пятых поверхности Земли.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Политика
Срок подачи поправок к Конституции могут снова продлить
Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен.
Армия и оружие
National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР
Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Армия и оружие
В Индонезии раскритиковали российские истребители Су-35
Эрис Хэриянто, бывший командующий ПВО Индонезии, назвал истребители Су-35, произведенные в России, бесперспективными, призвав власти страны переходить на передовые машины.
Здоровье
Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
Нехватка витамина D грозит частыми простудными заболеваниями зимой и весной, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".
Политика
МИД Польши заявил о своей победе в историческом споре с Россией
Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша выиграла исторический спор с Россией, сообщает агентство РАР.
Хоккей
Умер олимпийский чемпион по хоккею Скворцов
Легендарный нападающий сборный СССР и нижегородского клуба «Торпедо» скончался в возрасте 65 лет.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Гаджеты
Ubuntu обошла Windows 10 по скорости работы
Дистрибутив Ubuntu обошел Windows 10 по скорости работы.
Спорт
WADA просит сделать слушания по спору с РУСАДА публичными
Отмечается, что 9 декабря прошлого года в исполкоме WADA приняли единогласное решение, согласно которому Всемирное антидопинговое агентство согласилось с рекомендацией рабочей группы об отстранении спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях.
Гаджеты
Представлен новый народный флагман Poco X2
Сегодня, 4 февраля, в Индии был представлен народный флагман Poco X2.
Общество
В РПЦ предложили прекратить освящение оружия массового поражения
В проекте, опубликованном на сайте РПЦ, говорится, что освящение любых видов оружие, применение которого может привести к гибели неопределенного количества людей, "в том числе, оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения", не отражено в традиции православной церкви и "не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий".
Армия и оружие
Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате ответных действий военных были убиты шестеро сирийских военных, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Общество
Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян
Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
Авто
Новый Kia Sorento раскрыли до премьеры
Со сменой поколения Sorento перебрался на новую платформы Kia, предназначенную для среднеразмерных кроссоверов.