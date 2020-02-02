По данным торгов, к 05.50 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снижались на процент, до 56,09 долларов за баррель. Бочка западнотехасской нефти WTI подешевела к этому времени на 0,6%, до 51,27 доллара.

Цены на нефть Brent снижаются на процент в понедельник утром

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