Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть Brent снизились ниже 28 долларов

Цены на нефть североморского сорта Brent снизились ниже 28 долларов за баррель в начале торговой сессии в понедельник утром.
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Общество

Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции

BFM.ru вчера в 08:25
8,9K
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,3K
Шоу-бизнес

Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звёздами»

Вчера, 19 апреля, на телеканале «Россия 1» состоялся новый тур популярного шоу «Танцы со звёздами».
OvideO.ru вчера в 07:25
11
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число работников в помещении

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число находящихся в помещении работников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 16:53
45
Киберспорт

Virtus.pro выиграла ESL One Los Angeles по Dota 2

Virtus.pro стала чемпионом онлайн-турнира ESL One Los Angeles 2020 — Online: Europe & CIS по Dota 2. В финале коллектив в составе Алексея «Solo» Березина, Игоря «iLTW» Филатова, Владимира «No[o]ne» Миненко, Романа «Resolut1on» Фоминка и Бакыта «Zayac» Эмилжанова победил OG со счетом 3:2.
Sport24.ru 19 апреля в 18:27
10
Общество

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм вчера в 04:59
15
Кино

Появился трейлер мини-сериала «Голливуд» о киноиндустрии после войны

Игромания.ру вчера в 10:22
1
Экономика

Мишустина попросили запретить в магазинах акции и скидки на продукты

Несколько ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, написали коллективное обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложениями о допподдержке.
URA.Ru вчера в 19:08
14
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Коммерсантъ вчера в 16:41
3,6K
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,5K
Энергетика

Цена нефти Urals стала отрицательной

Цена опустилась до -$2 за баррель. Ранее впервые в истории до отрицательных значений рухнула марка WTI - до -$40 за баррель.
Газета.Ru вчера в 15:10
4
Футбол

Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

22-летний футболист клуба «Казанка», воспитанник школы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался.
Известия вчера в 13:40
2
Происшествия

На Урале грабитель взорвал банкомат и похитил деньги

Ревда, Свердловская область, 21 апреля 2020, 06:40 — REGNUM В свердловском городе Ревда неизвестный взорвал банкомат одного из банков.
REGNUM вчера в 23:40
36
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
3,9K
Происшествия

В Новосибирской области зафиксировали три новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Новосибирской области было зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 00:39
5
Происшествия

В Приамурье два самолета из-за метели ушли на запасной аэродром

РИА Новости вчера в 00:57
1
Общество

Челябинских туристов привезут из Турции сегодня

После возвращения южноуральцев сразу на 14 дней разместят в санатории «Изумруд» — там их обеспечат всем необходимым, в том числе питанием и ежедневным медицинским наблюдением.
Pchela.News 00:51
10
Политика

Трамп намерен приостановить иммиграцию в США

Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
REGNUM вчера в 23:08
57
Политика

В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM вчера в 22:45
43
Общество

Правительство РФ оставило миллионы людей без пособий по безработице

«Правительство оставляет миллионы людей без источников существования в условиях, когда у них нет никаких финансовых запасов», — возмущен Шеин.
REGNUM 18 апреля в 03:47
2
Здоровье

В Приморье два отделения краевой больницы закрылись на карантин

Владивосток, 21 апреля 2020, 07:26 — REGNUM Два отделения «тысячекоечной» больницы в Приморье закрылись на карантин из-за коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:26
1
Общество

Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ из-за коронавируса

Жители одного из наиболее пострадавших округов США подали в окружной суд иск против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Росбалт вчера в 23:01
1
Общество

Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание

Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru вчера в 09:01
52
Общество

Госдума ввела запрет на пивные «разливушки» в жилых домах

Госдума приняла закон, запрещающий продажу алкоголя в небольших барах расположенных, в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Properm.ru вчера в 08:24
25
Общество

Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости вчера в 12:24
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Шоу-бизнес

Петросян и Брухунова перестали скрывать, что живут вместе

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова перестали скрывать, что живут вместе.
ТВ Центр 19 апреля в 11:26
9
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
35
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском вчера в 03:02
3
Происшествия

Убийства в районе Новосибирской области связали с каннибализмом

Тела трех людей нашли в Северном, райцентре Северного района Новосибирской области, сообщили Тайге.инфо местные жители.
Тайга.инфо вчера в 23:40
1
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