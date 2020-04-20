Цены на нефть североморского сорта Brent снизились ниже 28 долларов за баррель в начале торговой сессии в понедельник утром.

Цены на нефть Brent снизились ниже 28 долларов

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