Отмечается, что по состоянию на 8:25 мск цена августовских фьючерсов нефти марки Brent опустилась до 39,98 доллара за баррель. В свою очередь августовские фьючерсы нефти WTI подешевели до 37,77 долларов. В среду стоимость нефти упала более чем на 5%. Причиной стал рост запасов сырья в США.

Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель

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