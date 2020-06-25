Энергетика
Моя Москва.онлайнЦены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель
Отмечается, что по состоянию на 8:25 мск цена августовских фьючерсов нефти марки Brent опустилась до 39,98 доллара за баррель. В свою очередь августовские фьючерсы нефти WTI подешевели до 37,77 долларов. В среду стоимость нефти упала более чем на 5%. Причиной стал рост запасов сырья в США.
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Общество
Бывший пастор призвал сносить статуи Христа из-за его белой кожи
Активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа.
Lenta.ru 23 июня в 16:02
Политика
Политолог из ФРГ спрогнозировал «возвращение» Крыма в состав Украины
Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове референдума в 2014 году.
Политическая Экспертиза 03:10
Здоровье
В Краснодарском крае с 29 июня открываются детские сады
В Краснодарском крае с 29 июня открываются детские сады.
РБК Краснодар 06:16
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
Культура
Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске
Неизменный ведущий популярной гастрономической программы «Поедем, поедим!» обаятельный англичанин Джон Уоррен больше не имеет отношения к данному шоу, он неожиданно покинул проект, отработав в нем на канале НТВ целых восемь лет.
News-24.ru 05:29
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru вчера в 11:48
Происшествия
Следствие выяснило мотив убийства иностранного студента в Волгограде
Российская газета 05:15
Авто
Стартовало производство УАЗ «Пикап» с автоматической трансмиссией
Стартовал серийный выпуск УАЗ "Пикап", оснащенного автоматической КПП.
Новые автомобили 05:34
Авто
Чаще всего мощные автомобили покупают в Ингушетии
Тарантас Ньюс 23 июня в 07:33
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы
Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
Футбол
Девушка Роналду опубликовала фотографию с отдыха на яхте
Джорджина Родригес, подруга форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новую фотографию в Instagram.
Спорт-Экспресс 00:04
Общество
Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций
Верховный суд ЕС отклонил обращение ВТБ по поводу санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.
Известия 05:22
Шоу-бизнес
Продюсер рассказала о тайном романе Харламова с Серябкиной
Представитель шоумена Гарика Харламова рассказала о романтических отношениях юмориста и певицы Ольги Серябкиной.
ПолитРоссия 23 июня в 08:27
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 192 жителей
Екатеринбург, 25 июня 2020, 11:02 — REGNUM В Свердловской области подтвердили информацию ещё о 192 случаях заражения коронавирусом по данным на 25 июня.
REGNUM 04:02
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Здоровье
В оперштабе рассказали о заполненности больниц в Екатеринбурге
Областной оперативный штаб подтвердил, что муниципальные больницы Екатеринбурга, принимающие больных с коронавирусом, заполнены.
Политсовет 04:50
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Футбол
Аксель Витсель: «Расизму нет места ни в обществе, ни в спорте. Никто не рождается расистом»
Полузащитник «Боруссии Д» Аксель Витсель поделился мнением о проблеме расизма.
Спорт-Экспресс 06:32
Кино
На HBO Max вернули «Унесенных ветром», сопроводив дисклеймером
Напомним, в начале июня американская платформа удалила экранизацию романа Маргарет Митчелл 1939 года из каталога фильмов из-за неоднозначности контекста на фоне протестного движения, возникшего из-за убийства Джорджа Флойда.
RuNews24.ru 02:32
Общество
Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы
Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
Армия и оружие
Протурецкие боевики заявили о бое с российским спецназом в Сирии
Протурецкие боевики, базирующиеся на юге сирийской провинции Идлиб, заявили, что сегодня, 24 июня, на рассвете на один из их блокпостов напали бойцы российского спецназа.
Московский Комсомолец вчера в 08:22
Футбол
Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Лацио»
В 27-м туре Серии А «Аталанта» на своём поле обыграла «Лацио» со счётом 3:2.
Metaratings вчера в 17:41
Общество
Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь 23 июня в 10:31
Политика
Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
Технологии
В сети опубликованы данные миллионов пользователей Telegram
В сети Интернет обнаружена база данных миллионов пользователей популярного мессенджера Telegram.
3DNews вчера в 05:15