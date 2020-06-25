Энергетика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнЦены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель

Отмечается, что по состоянию на 8:25 мск цена августовских фьючерсов нефти марки Brent опустилась до 39,98 доллара за баррель. В свою очередь августовские фьючерсы нефти WTI подешевели до 37,77 долларов. В среду стоимость нефти упала более чем на 5%. Причиной стал рост запасов сырья в США.
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