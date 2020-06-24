Энергетика
Газета.RuЦены на нефть упали на 4,5% после публикации данных о ее запасах в США
Цены на нефть упали на 4,5% после того, как Минэнерго США опубликовало статистику о ее запасах внутри страны, пишет РИА "Новости".
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Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
RT на русском 08:29
Авто
Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля
С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
Общество
«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.
Коммерсантъ 06:00
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
Общество
Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США
Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
Политика
Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению MH17
Life.ru 23 июня в 08:15
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Религия
Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 11:08
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Происшествия
Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО
Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за расистских публикаций
Немецкий концерн Audi прекращает сотрудничать с российской телеведущей Ксенией Собчак из-за ее расистских высказываний, которые она опубликовала в своем Instagram.
Южный автомобиль вчера в 15:04
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
Происшествия
На Кубани подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 24 июня 2020, 10:53 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 24 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:53
Общество
Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы
Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Политика
Путин: на Западе знают, но не пишут правду о Второй мировой войне
Ново-Огарево, Московская область, 25 июня 2020, 15:48 — REGNUM Западные политики и историки прекрасно знают, кто развязал Вторую мировую войну и кто в ней победил, однако в учебниках и публикациях излагаются совсем иные идеи.
REGNUM 08:48
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
Здоровье
Врач-терапевт сообщил о главном коварстве коронавируса
Алексей Коновалов считает, что даже после того, как пациента выписывают из медицинского учреждения, ему требуется определенный реабилитационный период.
Evo-rus.com 07:59
Здоровье
На Кубани открываются детские сады
В первую очередь, откроются учреждения с отдельными входами и выходами в группы и на детские площадки.
Белоглинские вести 08:37
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
Авто
«АвтоВАЗ» готовится к выпуску автомобилей на новой платформе
«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня 03:09
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Политика
Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг
Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
Общество
За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче семьям с детьми до 16 лет второй единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Live24 23 июня в 13:45
Авто
Новый Opel Mokka оснастили электрическим двигателем
Автомобиль получил кардинальные отличия от предыдущей версии. Новый Mokka построен на платформе CMP, которая является разработкой PSA Group.
CarsWeek.ru вчера в 02:40