Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦены на нефть упали на 4,5% после публикации данных о ее запасах в США

Цены на нефть упали на 4,5% после того, как Минэнерго США опубликовало статистику о ее запасах внутри страны, пишет РИА "Новости".
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Котировки Brent и WTI остаются в минусе

Росбалт07:39

Цена нефти Brent опустилась ниже $41

ТАССвчера в 11:32

Нефть держится в минусе на опасениях вокруг перспектив спроса на сырье

ПРАЙМ06:24

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

RT на русском01:22

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с 16 июня

РБКвчера в 11:52

Мировые цены на нефть продолжили снижение на торгах

Комсомольская правда05:05

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

РИА Новостивчера в 11:00
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

RT на русском 08:29
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Авто

Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля

С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
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Общество

«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж

Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.
Коммерсантъ 06:00
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Политика

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
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Общество

Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США

Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
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Политика

Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению MH17

Life.ru 23 июня в 08:15
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Общество

Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
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Религия

Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны

Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 11:08
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
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Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за расистских публикаций

Немецкий концерн Audi прекращает сотрудничать с российской телеведущей Ксенией Собчак из-за ее расистских высказываний, которые она опубликовала в своем Instagram.
Южный автомобиль вчера в 15:04
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Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
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Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото своего отца-генерала

Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
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Происшествия

На Кубани подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 24 июня 2020, 10:53 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 24 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:53
1,9K
Общество

Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы

Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
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Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
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Политика

Путин: на Западе знают, но не пишут правду о Второй мировой войне

Ново-Огарево, Московская область, 25 июня 2020, 15:48 — REGNUM Западные политики и историки прекрасно знают, кто развязал Вторую мировую войну и кто в ней победил, однако в учебниках и публикациях излагаются совсем иные идеи.
REGNUM 08:48
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Общество

С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии

С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
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Здоровье

Врач-терапевт сообщил о главном коварстве коронавируса

Алексей Коновалов считает, что даже после того, как пациента выписывают из медицинского учреждения, ему требуется определенный реабилитационный период.
Evo-rus.com 07:59
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Здоровье

На Кубани открываются детские сады

В первую очередь, откроются учреждения с отдельными входами и выходами в группы и на детские площадки.
Белоглинские вести 08:37
Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
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Авто

«АвтоВАЗ» готовится к выпуску автомобилей на новой платформе

«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня 03:09
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Происшествия

В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария

Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
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Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

РБК 05:33
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Политика

Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг

Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19
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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
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Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче семьям с детьми до 16 лет второй единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Live24 23 июня в 13:45
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Авто

Новый Opel Mokka оснастили электрическим двигателем

Автомобиль получил кардинальные отличия от предыдущей версии. Новый Mokka построен на платформе CMP, которая является разработкой PSA Group.
CarsWeek.ru вчера в 02:40
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