Цены на нефть упали на 4,5% после того, как Минэнерго США опубликовало статистику о ее запасах внутри страны, пишет РИА "Новости".

Цены на нефть упали на 4,5% после публикации данных о ее запасах в США

Авто Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews. 338

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Политика Путин: на Западе знают, но не пишут правду о Второй мировой войне Ново-Огарево, Московская область, 25 июня 2020, 15:48 — REGNUM Западные политики и историки прекрасно знают, кто развязал Вторую мировую войну и кто в ней победил, однако в учебниках и публикациях излагаются совсем иные идеи. 4

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