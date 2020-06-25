Энергетика
Моя Москва.онлайнЦены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель
Отмечается, что по состоянию на 8:25 мск цена августовских фьючерсов нефти марки Brent опустилась до 39,98 доллара за баррель. В свою очередь августовские фьючерсы нефти WTI подешевели до 37,77 долларов. В среду стоимость нефти упала более чем на 5%. Причиной стал рост запасов сырья в США.
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В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
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В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
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После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
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Бизнесмен попытался вывезти корпус атомной подлодки в Китай
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