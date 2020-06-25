Отмечается, что по состоянию на 8:25 мск цена августовских фьючерсов нефти марки Brent опустилась до 39,98 доллара за баррель. В свою очередь августовские фьючерсы нефти WTI подешевели до 37,77 долларов. В среду стоимость нефти упала более чем на 5%. Причиной стал рост запасов сырья в США.

Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель

Происшествия В Вилюйском районе сотрудник администрации начисляла себе авансы Прокуратура Вилюйского района Якутии провела проверку по поступившей через социальные сети информации о нарушении в администрации МО «город Вилюйск» требований закона при начислении заработной платы.

Футбол Заболотный высмеял дебют 15-летнего футболиста в чемпионате Испании Антон Заболотный, выступающий на позиции игрока нападения в российском профессиональном футбольном клубе "Сочи", с иронией поделился мнением о дебюте в испанском чемпионате по футболу Луки Ромеро, 15-летнего футболиста "Мальорки".

Общество В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях По прогнозу Гидрометцентра, в Московской области и Петербурге среднесуточные температуры составят 16 градусов, это в пределах нормы. 338

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 5,8K

Экономика Тариф на воду в Кургане изменят: «Водный союз» победил в суде Ранее, 21 февраля 2020 года, Курганский областной суд отказал в иске Водного союза к департаменту по оспариванию базового тарифа на воду, на основе которого утверждены тарифы на пять лет.

Общество Права антипрививочников защитят с помощью штрафов Штрафовать чиновников и организации, нарушающие права родителей, на 30-100 тысяч рублей предложили в Госдуме.

Шоу-бизнес Ксения Собчак сообщила о переломе носа Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала». 879

Происшествия Абакан на полчаса остался без электричества В Абакане вчера в десятом часу несколько подстанций одновременно отключились от электроснабжения. 1

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 2,5K

Кино Режиссер «Обливиона» поставит ремейк «Смерча» У фильма-катастрофы Яна де Бонта и студии Warner Bros. «Смерч», вышедшего на экраны в 1996 года, появится ремейк. 1

Шоу-бизнес Максим Галкин показал фото своего отца-генерала Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера. 43

Политика В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства. 452