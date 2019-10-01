Фьючерс на ноябрь на нефть марки Brent, торги которым прекращаются в понедельник, на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 по Москве подешевел на $0,98 (1,58%) - до $60,93 за баррель. Более активно торгуемый декабрьский контракт снизился в цене на $0,88 (1,44%) - до $60,16 за баррель.

Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель

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