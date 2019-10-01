Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть понизились по итогам торгов понедельника

Котировки ноябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 1,84 доллара и составили 54,07 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $59 за баррель

Московский Комсомолец12:11

Рост нефтяных котировок ускорился

Росбалт08:19

Мировые цены на нефть марки WTI растут

RT на русском01:24

В октябре цены на нефть «рискуют упасть» до $53

REGNUM04:30

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61 за баррель

Национальная служба новостейвчера в 13:20

Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель

Интерфаксвчера в 12:06

Нефть подешевела на новостях из Саудовской Аравии

Взгляд.рувчера в 01:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

РБК вчера в 19:11
Политика

МИД опубликовал стихотворение Сергея Лаврова

В аккаунте МИД РФ в Facebook опубликовано стихотворение главы ведомства Сергея Лаврова «Выстрел в тайге».
Вечерняя Москва 09:21
Политика

Путин прибыл в Ереван на саммит ЕАЭС

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Политика Сегодня 05:35
Происшествия

В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина

В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.
Российская газета 10:48
Политика

Украина подписала «формулу Штайнмайера»

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал "формулу Штайнмайера", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 11:19
Шоу-бизнес

СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева

Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец 03:59
Армия и оружие

Осенний призыв в России проходит по новым правилам

В этом году, по данным Генштаба, в армию отправятся более 132 тысяч новобранцев.
МИР 24 05:13
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала нового возлюбленного

Топурия выложила в своем Instagram нежное фото, на котором запечатлен чувственный поцелуй с новым возлюбленным.
Wday.ru 09:25
Общество

Михаил Боярский снова грубо нарушил ПДД в Петербурге

REGNUM 11:38
Политика

Эммануэль Макрон встретился с Олегом Сенцовым

Известия 08:30
Происшествия

Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве

Газета.Ru 10:10
Политика

Правила получения российского гражданства могут измениться

Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.
Газета.Ru 09:34
Политика

На Украине возбудили дело в отношении Луценко

На Украине Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении экс-генпрокурора Юрия Луценко по подозрению в злоупотреблении властью.
RT на русском 10:54
Футбол

Сегодня «Локомотив» сыграет против «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Матч пройдет в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече в Турине (Италия) встретятся Ювентус и Байер.
Советский спорт 03:21
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Шоу-бизнес

Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов

Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс вчера в 01:37
Космос

Отработавший два срока спутник «Глонасс» заменят

Российские исследователи заявили, что навигационный спутник «Глонасс-М», который уже отработал на орбите почти два гарантийных ресурса, заменят аппаратом из резерва.
Rusargument 12:05
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Политика

Премьер Грузии выступил за улучшение отношений с Россией

Тбилиси должен сделать все для нормализации отношений с Москвой, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
РИА Новости 10:25
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на части смартфонов

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов - речь идет о гаджетах на базе операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8, которые считаются устаревшими.
Газета.Ru 08:14
Политика

Стало известно о попытке Порошенко ликвидировать Савченко

Lenta.ru 11:41
Политика

Глазьева утвердили на посту министра ЕЭК

Сергей Глазьев официально стал новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
News.ru 11:25
Экономика

Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК вчера в 12:01
Политика

Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

Lenta.ru вчера в 09:09
Происшествия

Следователи снова вызвали гендиректора «Дождя» Синдееву на допрос

Генерального директора телеканала "Дождь" Наталью Синдееву вновь вызвали на допрос к руководителю следственной группы по "московскому делу".
Интерфакс 10:47
Происшествия

Полиция Гонконга применила боевое оружие против демонстрантов

REGNUM 06:15
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве

Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
Ведомости 11:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное