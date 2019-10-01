Котировки ноябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 1,84 доллара и составили 54,07 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.

Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов понедельника

Политика МИД опубликовал стихотворение Сергея Лаврова В аккаунте МИД РФ в Facebook опубликовано стихотворение главы ведомства Сергея Лаврова «Выстрел в тайге».

Политика Путин прибыл в Ереван на саммит ЕАЭС Российский лидер Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Происшествия В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.

Политика Украина подписала «формулу Штайнмайера» Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал "формулу Штайнмайера", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Шоу-бизнес СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».

Армия и оружие Осенний призыв в России проходит по новым правилам В этом году, по данным Генштаба, в армию отправятся более 132 тысяч новобранцев.

Шоу-бизнес Кети Топурия показала нового возлюбленного Топурия выложила в своем Instagram нежное фото, на котором запечатлен чувственный поцелуй с новым возлюбленным.

Политика Правила получения российского гражданства могут измениться Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.

Политика На Украине возбудили дело в отношении Луценко На Украине Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении экс-генпрокурора Юрия Луценко по подозрению в злоупотреблении властью.

Футбол Сегодня «Локомотив» сыграет против «Атлетико» в матче Лиги чемпионов Матч пройдет в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече в Турине (Италия) встретятся Ювентус и Байер.

Музыка Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Шоу-бизнес Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.

Космос Отработавший два срока спутник «Глонасс» заменят Российские исследователи заявили, что навигационный спутник «Глонасс-М», который уже отработал на орбите почти два гарантийных ресурса, заменят аппаратом из резерва.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Политика Премьер Грузии выступил за улучшение отношений с Россией Тбилиси должен сделать все для нормализации отношений с Москвой, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на части смартфонов Мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов - речь идет о гаджетах на базе операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8, которые считаются устаревшими.

Политика Глазьева утвердили на посту министра ЕЭК Сергей Глазьев официально стал новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Экономика Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.

Происшествия Следователи снова вызвали гендиректора «Дождя» Синдееву на допрос Генерального директора телеканала "Дождь" Наталью Синдееву вновь вызвали на допрос к руководителю следственной группы по "московскому делу".

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.