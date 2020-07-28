Уточняется, что с конца апреля она торговалась выше Brent. Согласно данным международного агентства Argus, на закрытии вчерашних торгов цена Urals упала на 0,38 доллара. По оценкам экспертов, в абсолютном выражении стоимость барреля снизилась до 42,1 доллара за баррель.

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