Энергетика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнЦены на нефть Urals впервые с апреля упали ниже стоимости Brent

Уточняется, что с конца апреля она торговалась выше Brent. Согласно данным международного агентства Argus, на закрытии вчерашних торгов цена Urals упала на 0,38 доллара. По оценкам экспертов, в абсолютном выражении стоимость барреля снизилась до 42,1 доллара за баррель.
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Цены на нефть Urals впервые с апреля упали ниже Brent

Аргументы и Факты05:22

Стоимость российской Urals впервые с апреля упала ниже цены Brent

Росбалт06:07

Российская нефть Urals перестала торговаться с премией к Brent в северо-западной Европе

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Российская нефть начала падать в цене

Lenta.ru08:45

Цены на нефть Urals впервые с апреля упали ниже стоимости Brent

РИА Новости05:18

Российская нефть Urals впервые с апреля стала дешевле Brent

Rambler News Service04:54

Нефть Urals впервые с апреля стала дешевле Brent

ПРАЙМ04:26
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СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми

СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
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В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
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Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
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Грызлов оценил вклад Кучмы в переговорный процесс по Донбассу

«Инфраструктура переговорного процесса между Киевом и Донбассом создавалась и развивалась при его (Кучмы) непосредственном участии», — отметил Грызлов.
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
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Общество

Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы.
Известия 07:55
Политика

«Ростех» начал поставки отечественной вакцины от пяти болезней

«Раньше укол от пяти сразу болезней можно было поставить только за границей, у нас таких вакцин не существовало, сейчас мы ее создали и уже зарегистрировали и начинаем уже поставлять в медицинские учреждения», — сообщил Чемезов.
РБК 10:19
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
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ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса

В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
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Футбол

«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ

Как сообщается на сайте РПЛ, «Спартак» проведёт матчи с ЦСКА в седьмом туре (11—14 сентября) и в 27-м туре (23—26 апреля).
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Кремль ответил на выступления против участия России в G7

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru вчера в 07:18
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Общество

В Хабаровске водителя «фургаломобиля» арестовали на восемь суток

Водитель автомобиля, написавшего на машине слова в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавшего в несанкционированных акциях протеста, арестован на 8 суток, сообщил РИА Новости источник в Центральном суде Хабаровска.
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Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»

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Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

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После трех лет в качестве главы министерства здравоохранения Свердловской области в отставку отправлен Андрей Цветков, сообщает «Коммерсантъ».
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Экономика

В Совфеде отреагировали на предложение по деноминации рубля

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Экономика

В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса

Потери международного туристического сектора из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году, сообщила в своём пресс-релизе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).
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Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

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Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение девушке

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Глава UFC назвал дату проведения боя Хабиба и Гэтжи

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между российским чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи пройдет 24 октября.
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Сын Бари Алибасова решил сдать апартаменты отца за миллион рублей

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Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

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Новый фильм Нолана в России покажут в сентябре

Прокат фильма в США начнется 3 сентября, в России - 10 сентября.
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Результат отказа Швеции от карантина разгромил критиков

Несмотря на разгромные прогнозы критиков, которые предсказывали крах экономики страны, шведский бизнес избежал массовых банкротств, пишет Financial Times.
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