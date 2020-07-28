Энергетика
Моя Москва.онлайнЦены на нефть Urals впервые с апреля упали ниже стоимости Brent
Уточняется, что с конца апреля она торговалась выше Brent. Согласно данным международного агентства Argus, на закрытии вчерашних торгов цена Urals упала на 0,38 доллара. По оценкам экспертов, в абсолютном выражении стоимость барреля снизилась до 42,1 доллара за баррель.
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Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его
Московский Комсомолец вчера в 00:22
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
Коммерсантъ 09:18
Происшествия
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:06
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Политика
Грызлов оценил вклад Кучмы в переговорный процесс по Донбассу
«Инфраструктура переговорного процесса между Киевом и Донбассом создавалась и развивалась при его (Кучмы) непосредственном участии», — отметил Грызлов.
РБК 10:35
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Общество
Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы.
Известия 07:55
Политика
«Ростех» начал поставки отечественной вакцины от пяти болезней
«Раньше укол от пяти сразу болезней можно было поставить только за границей, у нас таких вакцин не существовало, сейчас мы ее создали и уже зарегистрировали и начинаем уже поставлять в медицинские учреждения», — сообщил Чемезов.
РБК 10:19
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
Общество
ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса
В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
Футбол
«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ
Как сообщается на сайте РПЛ, «Спартак» проведёт матчи с ЦСКА в седьмом туре (11—14 сентября) и в 27-м туре (23—26 апреля).
RT на русском 10:18
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru вчера в 07:18
Общество
В Хабаровске водителя «фургаломобиля» арестовали на восемь суток
Водитель автомобиля, написавшего на машине слова в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавшего в несанкционированных акциях протеста, арестован на 8 суток, сообщил РИА Новости источник в Центральном суде Хабаровска.
РИА Новости 09:59
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Здоровье
В отставку отправили министра здравоохранения Свердловской области
После трех лет в качестве главы министерства здравоохранения Свердловской области в отставку отправлен Андрей Цветков, сообщает «Коммерсантъ».
Kursk.com 09:22
Экономика
В Совфеде отреагировали на предложение по деноминации рубля
Калашников отмечает, что процедура нужна для обеспечения удобства обращения денег в стране как для населения, так и для бизнеса.
Evo-rus.com 07:15
Экономика
В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса
Потери международного туристического сектора из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году, сообщила в своём пресс-релизе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).
РИА Новости 08:30
Происшествия
Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2
Российская газета 02:49
Шоу-бизнес
Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение девушке
Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом.
Bimru.ru 26 июля в 03:38
Единоборства
Глава UFC назвал дату проведения боя Хабиба и Гэтжи
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между российским чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи пройдет 24 октября.
Газета.Ru 08:34
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская тепло поздравила знаменитого мужа с днем рождения
Елизавета Боярская посвятила имениннику нежное поздравление в личном блоге и опубликовала портретный снимок любимого человека.
Летидор 05:30
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
Кино
Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском 07:59
Кино
Новый фильм Нолана в России покажут в сентябре
Прокат фильма в США начнется 3 сентября, в России - 10 сентября.
Газета.Ru 08:09
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина разгромил критиков
Несмотря на разгромные прогнозы критиков, которые предсказывали крах экономики страны, шведский бизнес избежал массовых банкротств, пишет Financial Times.
Lenta.ru 10:09