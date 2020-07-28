Энергетика
РИА НовостиЦены на нефть Urals впервые с апреля упали ниже стоимости Brent
Российская нефть марки Urals, которая с конца апреля торговалась выше Brent, в Северо-Западной Европе стала дешевле североморской смеси на 0,13 доллара за баррель. На закрытии вчерашних торгов цена Urals упала на 0,38 доллара.
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Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
Футбол
ЦСКА сыграет со «Спартаком» в седьмом туре чемпионата России
РИА Новости 09:11
Кино
Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино
Что происходит 03:29
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Происшествия
Два человека пострадали при столкновении поездов в Петербурге
Два грузовых поезда столкнулись в Петербурге.
BFM.ru 09:20
Общество
Сергей Шнуров прошел в колонне протестующих по центру Хабаровска
Документальный фильм о хабаровских демонстрациях в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала собирается выпустить генпродюсер телеканала RTVi, основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Губерния вчера в 23:02
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с тестированием на антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20-25% пациентов, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
РИА Новости 06:58
Общество
Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us
Росгвардия записала кавер на заглавную песню игры The Last of Us и выпустила клип на него. Название кавера — «Trust Us» («Верьте в нас»).
Афиша Daily 08:04
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Происшествия
В Чите прикуривший от свечи в церкви подросток принес извинения
В Чите подросток, прикуривший от свечи в церкви, принес извинения за поступок и заявил, что раскаивается, пишет Газета.ру.
Общественное телевидение России 04:17
Общество
Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы.
Известия 07:55
Общество
Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий
Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
REGNUM 06:51
Происшествия
Задержанного после драки барнаульца заключили под стражу
КП - Барнаул 08:30
Общество
Удальцова арестовали на 10 суток из-за акции в поддержку Фургала
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов отправлен под административный арест на 10 суток.
Росбалт 08:04
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Общество
Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь предложил Ивану Сафронову заключить сделку, но он отказался. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Павлов.
BFM.ru 08:45
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Футбол
«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Хавьеру Пасторе
Санкт-Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении аргентинского полузащитника итальянской "Ромы" Хавьева Пастрое, сообщает Il Messaggero.
РИА Новости 05:20
Единоборства
Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова и Гэтжи
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал дату боя российского и американского бойцов смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
Lenta.ru 09:15
Армия и оружие
Китай не назвал Су-57 истребителем пятого поколения
В публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения называются американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но нет ни одного слова о российском Су-57.
Lenta.ru 07:52
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Общество
Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию
Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Предполагается, что рестайлинговые Fortuner и Hilux поступят в продажу в РФ уже скоро.
Evo-rus.com 05:18
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
Политика
Китай ответил США на вторжение в генконсульство КНР в Хьюстоне
По Венской конвенции и консульскому договору между Америкой и Китаем американская сторона не имела права проникать в помещения.
Evo-rus.com 06:27