Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть Urals впервые с апреля упали ниже стоимости Brent

Российская нефть марки Urals, которая с конца апреля торговалась выше Brent, в Северо-Западной Европе стала дешевле североморской смеси на 0,13 доллара за баррель. На закрытии вчерашних торгов цена Urals упала на 0,38 доллара.
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Цены на нефть Urals впервые с апреля упали ниже стоимости Brent

РИА Новости05:18

Стоимость российской Urals впервые с апреля упала ниже цены Brent

Росбалт06:07

Российская нефть Urals перестала торговаться с премией к Brent в северо-западной Европе

ТАСС06:02

Цены на нефть Urals впервые с апреля упали ниже Brent

Аргументы и Факты05:22

Российская нефть начала падать в цене

Lenta.ru08:45

Аналитики Argus прогнозируют рост объема отгрузок российской нефти

Политика Сегодня25 июля в 06:43

Морские отгрузки российской нефти Urals в августе увеличатся на 40%

Экономика сегодня25 июля в 06:17
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Политика

В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
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Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
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ЦСКА сыграет со «Спартаком» в седьмом туре чемпионата России

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Финансы

Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
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США припугнули сторонников «Северного потока-2» в Европе

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Два человека пострадали при столкновении поездов в Петербурге

Два грузовых поезда столкнулись в Петербурге.
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Общество

Сергей Шнуров прошел в колонне протестующих по центру Хабаровска

Документальный фильм о хабаровских демонстрациях в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала собирается выпустить генпродюсер телеканала RTVi, основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
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Общество

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Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20-25% пациентов, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
РИА Новости 06:58
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Общество

Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us

Росгвардия записала кавер на заглавную песню игры The Last of Us и выпустила клип на него. Название кавера — «Trust Us» («Верьте в нас»).
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Происшествия

В Чите прикуривший от свечи в церкви подросток принес извинения

В Чите подросток, прикуривший от свечи в церкви, принес извинения за поступок и заявил, что раскаивается, пишет Газета.ру.
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Общество

Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы.
Известия 07:55
Общество

Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий

Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
REGNUM 06:51
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Происшествия

Задержанного после драки барнаульца заключили под стражу

КП - Барнаул 08:30
Общество

Удальцова арестовали на 10 суток из-за акции в поддержку Фургала

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов отправлен под административный арест на 10 суток.
Росбалт 08:04
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Происшествия

Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
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Общество

Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием

Следователь предложил Ивану Сафронову заключить сделку, но он отказался. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Павлов.
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Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
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Футбол

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Хавьеру Пасторе

Санкт-Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении аргентинского полузащитника итальянской "Ромы" Хавьева Пастрое, сообщает Il Messaggero.
РИА Новости 05:20
Единоборства

Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова и Гэтжи

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал дату боя российского и американского бойцов смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
Lenta.ru 09:15
Армия и оружие

Китай не назвал Су-57 истребителем пятого поколения

В публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения называются американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но нет ни одного слова о российском Су-57.
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
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Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию

Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
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Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
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Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

Предполагается, что рестайлинговые Fortuner и Hilux поступят в продажу в РФ уже скоро.
Evo-rus.com 05:18
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
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Политика

Китай ответил США на вторжение в генконсульство КНР в Хьюстоне

По Венской конвенции и консульскому договору между Америкой и Китаем американская сторона не имела права проникать в помещения.
Evo-rus.com 06:27
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