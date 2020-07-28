Российская нефть марки Urals, которая с конца апреля торговалась выше Brent, в Северо-Западной Европе стала дешевле североморской смеси на 0,13 доллара за баррель. На закрытии вчерашних торгов цена Urals упала на 0,38 доллара.

Цены на нефть Urals впервые с апреля упали ниже стоимости Brent

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