При закрытии торгов на мировом рынке товаров в пятницу вечером цены на нефть западнотехасского сорта WTI рухнули на 8,5%, до18,18 долларов за баррель.

Цены на нефть WTI рухнули на 8,5%

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