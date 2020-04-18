Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть WTI рухнули на 8,5%

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При закрытии торгов на мировом рынке товаров в пятницу вечером цены на нефть западнотехасского сорта WTI рухнули на 8,5%, до18,18 долларов за баррель.
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Цены на нефть WTI упали на 19%

Татар-информ02:30

Цены на нефть WTI рухнули на 8,5%

Московский Комсомолец17 апреля в 20:35
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 15:46, Ашберн

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