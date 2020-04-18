Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть WTI рухнули на 8,5%
При закрытии торгов на мировом рынке товаров в пятницу вечером цены на нефть западнотехасского сорта WTI рухнули на 8,5%, до18,18 долларов за баррель.
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