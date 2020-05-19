Энергетика

ПРАЙМПРАЙМЦены на нефть WTI с поставкой в июле вернулись к росту, Brent дешевеет

По состоянию на 18.23 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,55%, до 34,62 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,28%, до 31,74 доллара за баррель.
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