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Газета.Ru
Газета.Ru

Цены на нефть WTI упали ниже $40 за баррель

Нефть дешевеет в понедельник утром, цены на нефть WTI уже упали ниже $40 за баррель, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Цены на нефть серьезно упали

Московский Комсомолец13:22
Банки.ру

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:30
ПРАЙМ

Падение цен на нефть ускорилось до 4-5%

ПРАЙМ12:18
Росбалт

Падение нефтяных котировок усилилось

Росбалт11:40
ИА Красная Весна

Нефть подешевела из-за опасений затяжного восстановления экономики

ИА Красная Весна03:09
Вестник Кавказа

Brent рушится к $40

Вестник Кавказа12:44
Взгляд.ру

Цена нефти Brent превысила 43 доллара

Взгляд.рувчера в 14:57

Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

По словам адвоката приемной дочери Дмитриева Игоря Перова, речь идет об изменении приговора по статье о насильственных действиях сексуального характера, по которой суд первой инстанции назначил Дмитриеву 3,5 года колонии.
Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии
BFM.ru10:17
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МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости10:41
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Пашинян заявил об угрозе армянскому народу со стороны Турции

«Армения и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой со стороны Турции, которая ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт», — заявил армянский премьер, добавив, что армянский народ воспринимает это как «экзистенциальную угрозу».
Телеканал 360°13:26
11

Система сломалась. Америка выйдет из кризиса без обеих партий

Ли Дратман говорит: да ничего особенного не происходит, наша политическая система развивается циклами, каждый в 24-36 лет (они замедляются потому, что люди живут дольше и продуктивнее, о чем свидетельствует почтенный возраст всех нынешних кандидатов в президенты).
РИА Новости27 сентября в 01:00
23

Голикова назвала основные причины заражения коронавирусом в России

Основными причинами заболевания коронавирусом в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
РИА Новости08:53
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