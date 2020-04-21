Энергетика
ForbesЦены на нефть WTI вернулись к положительным значениям
Цены на майские фьючерсы на нефть марки WTI поднялись почти до $1,5 за баррель. Это случилось на следующий день после первого в истории падения до отрицательных значений: в понедельник цена барреля в моменте достигла минус $40,32 за баррель, торговый день закончился на отметке минус $37,63.
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