Энергетика

ForbesForbesЦены на нефть WTI вернулись к положительным значениям

Цены на майские фьючерсы на нефть марки WTI поднялись почти до $1,5 за баррель. Это случилось на следующий день после первого в истории падения до отрицательных значений: в понедельник цена барреля в моменте достигла минус $40,32 за баррель, торговый день закончился на отметке минус $37,63.
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Стоимость нефти WTI снова вышла в отрицательную зону

RT на русском06:01

Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению

Коммерсантъвчера в 22:59

Цены на нефть WTI поднялись почти до $1,5 за баррель

Газета.Ru02:52

Майские фьючерсы на WTI вновь перешли к отрицательным значениям

Интерфакс03:45

Цена на нефть WTI вернулась к положительному значению

РБК00:34

Цена нефти WTI снова провалилась в отрицательные значения

Известия03:33

Ушедшая в минус стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению

РИА Новостивчера в 20:39
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Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Российскую экономику поддержали двумя триллионами рублей

Правительство России выделило на поддержку экономики и доходов граждан на фоне распространения коронавируса 2,1 триллиона рублей.
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $24 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $24 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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«У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом», — сообщил глава региона.
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Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
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Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
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