Энергетика

Совершенно секретноСовершенно секретноЦены на нефть WTI перешли в положительные значения

"Совершенно секретно": Цены на нефть марки WTI с поставкой в мае достигли 1,5 доллара за баррель, ранее она торговалась в отрицательных значениях. Нефть марки Brent продолжает продаваться на уровне 25 долларов за баррель. Во вторник майские фьючерсы будут продаваться в последний раз.
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Стоимость нефти WTI снова вышла в отрицательную зону

RT на русском06:01

Майские фьючерсы на WTI вновь перешли к отрицательным значениям

Интерфакс03:45

Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению

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Цена на нефть WTI вернулась к положительному значению

РБК00:34

Цена нефти WTI снова упала до отрицательных значений

Газета.Ru03:23

Цена нефти WTI снова провалилась в отрицательные значения

Известия03:33

Ушедшая в минус стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению

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