Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс". По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.

Армия и оружие Опубликовано видео Путина на ракетном крейсере в Черном море Опубликованы кадры прибытия президента России Владимира Путина на борт ракетного крейсера Северного флота "Маршал Устинов", где на время учений в Черном море был развернут походный штаб.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.

Общество Суд продлил домашний арест Майкла Калви Вместе с Калви суд продлил срок содержания под домашним арестом другим фигурантам дела – партнеру фонда Филиппу Дельпалю и бывшему предправления банка Алексею Кордичеву, а также новому фигуранту дела – экс-директору по инвестициям банка «Восточный» Александру Цакунову.

Футбол Кашшаи возглавил департамент судейства РФС Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.

Общество Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.

Армия и оружие Шойгу провел конференцию, посвященную развитию ВМФ России В работе конференции приняли участие главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, командование флотов и флотилий, руководители предприятий ОПК, специализирующихся на строительстве кораблей и судов, а также разработке систем вооружения в интересах ВМФ России.

Политика Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов «9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Йоэлем Лионом», — говорится в заявлении.

Политика Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.