Общество
Российская газетаЦена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс". По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.
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Армия и оружие
Опубликовано видео Путина на ракетном крейсере в Черном море
Опубликованы кадры прибытия президента России Владимира Путина на борт ракетного крейсера Северного флота "Маршал Устинов", где на время учений в Черном море был развернут походный штаб.
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Суд продлил домашний арест Майкла Калви
Вместе с Калви суд продлил срок содержания под домашним арестом другим фигурантам дела – партнеру фонда Филиппу Дельпалю и бывшему предправления банка Алексею Кордичеву, а также новому фигуранту дела – экс-директору по инвестициям банка «Восточный» Александру Цакунову.
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Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.
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Объявлена вымершей крупнейшая пресноводная рыба современности – китайский веслонос (Psephurus gladius).
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В работе конференции приняли участие главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, командование флотов и флотилий, руководители предприятий ОПК, специализирующихся на строительстве кораблей и судов, а также разработке систем вооружения в интересах ВМФ России.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов
«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Йоэлем Лионом», — говорится в заявлении.
Армия и оружие
Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке
В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
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Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония
Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
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Ранее "Утро" писало об этапах повышения социальных и страховых пенсий в 2020 году.
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Из-за большого количества фальсификаций диагнозов грядет пересмотр и переосвидетельствование по новым правилам всех тех, у кого 2 и 3 группы инвалидности.
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