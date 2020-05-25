Энергетика
Ньюс-ННЦены на нефть демонстрируют рост
Фьючерсы на нефть сорта WTI с поставкой в июле поднялись на 0,96%, достигнув 33,57 доллара за бочку.
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Кино
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»
РИА Новости вчера в 23:46
Политика
Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза 02:32
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе
РИА Новости вчера в 07:56
Общество
Московские таксисты рискуют столкнуться с массовой отменой пропусков
По словам собеседника РБК, зафиксированное превышение может быть связано с тем, что некоторые водители нелегально оформляли себе пропуска для перемещения по городу, используя ИНН Gett или «Везет».
Известия 06:51
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на отсутствие денег
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что осталась практически без средств к существованию.
Вечерняя Москва 04:31
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Политика
МИД России призывает отказаться от поездок за рубеж
Министерство иностранных дел России призывает граждан страны отказаться от зарубежных поездок в условиях опасности распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 12:43
Авто
6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России
Несмотря на кризис и «слабый» рубль, по пути большинства автопроизводителей, повысивших цены сразу на весь модельный ряд, пошли не все.
Автоновости дня 01:18
Общество
Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК 13:23
Общество
Эпидемиолог: универсальной вакцины от коронавируса может и не быть
По словам специалиста, действие вакцины может отличаться для разных групп населения, в числе которых пенсионеры, молодые люди, беременные, дети любых возрастов.
Вести.Ru 15:25
Космос
Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon
Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС 05:51
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
Общество
Борис Джонсон назвал последствие перенесенного коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший заражение коронавирусом, пожаловался на ухудшение зрения.
Известия 16:55
Политика
Небензя обвинил США в создании протектората из Украины
США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 15:37
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5: первые живые фотографии
The GEEK 12:43
Происшествия
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел
Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2.
CyberSport.ru 14:55
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Общество
Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет
Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре.
REGNUM 01:48
Происшествия
В Екатеринбурге жертвами урагана стали три человека
В Екатеринбурге во время урагана погибли три человека, сообщает местное издание E1.RU со ссылкой на пресс-службу Управления МВД по Свердловской области.
Ведомости 12:37
Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Происшествия
На Украине задержали двух полицейских, подозреваемых в пытках
Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов, подозреваемых в пытках людей.
REGNUM 11:31
Происшествия
Устроившие драку в самолете мужчины задержаны в аэропорту Домодедово
Российская газета вчера в 19:53
Происшествия
В Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не приехала скорая
Что происходит 23 мая в 08:06