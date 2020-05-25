Энергетика

Ньюс-НННьюс-ННЦены на нефть демонстрируют рост

Фьючерсы на нефть сорта WTI с поставкой в июле поднялись на 0,96%, достигнув 33,57 доллара за бочку.
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