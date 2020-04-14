Энергетика
Ореанда-НовостиЦена нефти Brent упала ниже 30 долларов за баррель
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне упала на 6,4 процента – до 28,82 долларов за баррель, пишет «Коммерсант». Цены на нефть этой марки падала в течение всего вторника. Курс доллара расчётами «завтра» к 19:00 мск снижался до 73,15 рублей, курс евро — до 80,24 рублей.
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Общество
Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, согласно некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге подготовила компания из США.
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Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
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Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
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На Украине остановят работу крупнейшего угледобывающего предприятия
Руководство энергохолдинга "ДТЭК" приняло решение вывести в простой крупнейшее угледобывающее предприятие Украины "ДТЭК Павлоградуголь", где работают более 20 тыс. человек.
ТАСС 14:34
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Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
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В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 01:59
Культура
Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»
Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
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Piter.tv вчера в 15:54
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Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru вчера в 20:29
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО намерена сдерживать Россию
НАТО займётся сдерживанием России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
News.ru 08:15
Общество
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
Общество
В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом
RT на русском 17:28
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
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Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 100
«В Республике Бурятия на 15 апреля 2020 года зарегистрировано 100 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — указано в заявлении.
RT на русском 22:30
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
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Юран о словах Алиева про Крым: «Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал»
Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
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SpaceX повторно отложила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками
Компания SpaceX отложила пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников, «по меньшей мере на несколько дней», сообщает Florida Today.
Коммерсантъ 21:09
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Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
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Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза вчера в 13:40
Наука
В Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится в публикации журнала Journal of Biological Chemistry.
REGNUM 21:39
Здоровье
России предрекли рост числа инвалидов после эпидемии коронавируса
России предрекли рост числа инвалидов после окончания эпидемии коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
Lenta.ru 19:44
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Футбол
УЕФА пока не принял решение по поводу текущего сезона
Рабочая группа, в которую входят представители УЕФА, ЕСА и лиг Европы, пока ничего не решили по поводу прерванного из-за коронавируса футбольного сезона, сообщает РИА "Новости".
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Генерала СБУ задержали по подозрению в работе на ФСБ
На Украине задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене.
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В Хакасии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
Абакан, 15 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Хакасии за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в республиканском правительстве.
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