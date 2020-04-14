Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне упала на 6,4 процента – до 28,82 долларов за баррель, пишет «Коммерсант». Цены на нефть этой марки падала в течение всего вторника. Курс доллара расчётами «завтра» к 19:00 мск снижался до 73,15 рублей, курс евро — до 80,24 рублей.

Цена нефти Brent упала ниже 30 долларов за баррель

Общество Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров Вирус COVID-19 может передаться от одного человека до другого на расстоянии 4 м, следует из исследования специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). 1,2K

Политика Посольство выясняет роль компании из США в сносе памятника Коневу Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, согласно некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге подготовила компания из США. 714

Технологии Apple открыла доступ к статистике передвижений людей во время пандемии Американская корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps (картами Apple).

Общество В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране. 14

Экономика На Украине остановят работу крупнейшего угледобывающего предприятия Руководство энергохолдинга "ДТЭК" приняло решение вывести в простой крупнейшее угледобывающее предприятие Украины "ДТЭК Павлоградуголь", где работают более 20 тыс. человек.

Здоровье Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета. 155

Происшествия В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб. 1

Общество Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет. 116

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 3,1K

Происшествия Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 100 «В Республике Бурятия на 15 апреля 2020 года зарегистрировано 100 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — указано в заявлении. 77

Общество В Москве от коронавируса умер физик РАН В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов. 74

Космос SpaceX повторно отложила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками Компания SpaceX отложила пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников, «по меньшей мере на несколько дней», сообщает Florida Today.

Здоровье Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно. 704

Наука В Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится в публикации журнала Journal of Biological Chemistry. 21

Футбол УЕФА пока не принял решение по поводу текущего сезона Рабочая группа, в которую входят представители УЕФА, ЕСА и лиг Европы, пока ничего не решили по поводу прерванного из-за коронавируса футбольного сезона, сообщает РИА "Новости".