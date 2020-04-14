Энергетика
Газета.RuЦены на нефть эталонных марок продолжают падать
По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI подешевела на 5,98% и составила $21,07 за баррель. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
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