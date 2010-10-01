Энергетика
Аргументы и ФактыНефть сильно дешевеет на фоне рисков торговой войны США и Китая
Нефть продолжает терять в цене на фоне угроз Соединенных Штатов Америки Китаю повысить пошлины в качестве одной из мер за сокрытие информации о коронавирусе, сообщает Интерфакс.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Нефть падает в цене из-за рисков торговой войны между США и Китаем
Национальная служба новостейвчера в 08:43
Цены на нефть снизились на фоне обострения напряженности в отношениях США и Китая
Вести.Ruвчера в 04:21
Нефть дешевеет после заявлений США о возможных мерах против Китая из-за COVID-19
Expert.ruвчера в 04:18
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:05, Ашберн
Комментарии
Энергетика
Компания Авдоляна вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии
Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн СПГ в год.
РБК 05:12
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево год назад, Денис Евдокимов впервые дал интервью после катастрофы.
Газета.Ru 04:46
Политика
Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин сам запросил с ним телефонный разговор.
Коммерсантъ 06:38
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Наука
Ученые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу
Сразу две группы ученых сумели выделить в лабораторных условиях антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2.
Коммерсантъ 06:40
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Космос
В NASA сочли проект SpaceX по доставке людей на Луну рискованным
NASA определила компании, которым может быть доверено создание лунного посадочного модуля для высадки американских космонавтов на Луну в рамках программы Artemis.
Профиль вчера в 19:49
Футбол
Почеттино может возглавить «Ньюкасл», если клуб купит Коутиньо
Экс-наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может возглавить "Ньюкасл", если клуб пообещает ему покупку вингера "Барселоны" Филиппе Коутиньо.
Soccer.ru вчера в 06:18
Кино
Тайка Вайтити снимет новый фильм во вселенной «Звездных войн»
Режиссер Тайка Вайтити поставит новый фильм во вселенной «Звездных войн».
КиноПоиск вчера в 13:10
Гаджеты
«Билайн» продает смартфон Samsung А01 за 4,5 тысячи рублей
Один из российских операторов предлагает скидку в 1,5 тысячи рублей на смартфон Samsung А01, финальная стоимость которого сопоставима с ценой гаджета от неизвестного китайского производителя – 4,5 тысячи рублей.
Faktom вчера в 06:02
Происшествия
На Кубани выявили 97 новых случаев коронавируса
По данным портала Стопкоронавирус.рф, всего в России на 5 мая насчитывается 155,3 тыс. подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 10,1 тыс. заболевших зарегистрировали за последние сутки.
Деловая газета. Юг 03:55
Армия и оружие
Двигатели для китайских истребителей J-20 оказались неисправны
Ситуация с улучшением китайских истребителей пятого поколения J-20 обросла новыми подробностями.
Вечерний курьер 02 мая в 05:27
Авто
В Германии продают Lada Niva за 2,4 млн рублей, которой нет в России
Цена на базовую версию внедорожника Lada 4x4 в 3-дверном кузове начинается от 559 900 рублей.
Российская газета 05:31
Общество
Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы
Подготовку приема ко Дню Победы в Кремле начинают уже после Нового года, рассказал в интервью РИА Новости легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.
РИА Новости 02:43
Общество
В Татарстане выявили еще 91 случай коронавируса
В Татарстане за последние сутки выявили 91 случай новой коронавирусной инфекции, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Казань 04:14
Здоровье
Доктор Мясников призвал не ложиться в больницу с температурой
Если вы стоите или сидите — вам в больнице делать нечего.
REGNUM вчера в 08:38
Музыка
Умер музыкант группы «Ласковый май»
Uznayvse.ru вчера в 08:07
Общество
Прилетевшая из Москвы в Югру девушка не знала о наличии у нее COVID-19
Девушка, прилетевшая 30 апреля из Москвы в Нижневартовск, не знала о том, что больна коронавирусной инфекцией.
Известия 05:52
Армия и оружие
США хотят закупить системы вооружения стран бывшего СССР
В планы Соединенных Штатов входит приобретение специальных боеприпасов и системы вооружения, которые «производятся и используются странами бывшего Советского Союза или Восточного блока».
Военное дело 03:42
Экономика
В России из банковской системы вывели триллион рублей
Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, из банковской системы страны в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона рублей.
Новая Кубань вчера в 09:53
Происшествия
СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве
Следователи возбудили еще одно уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейского в Москве, он подозревается в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 06:54
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
Здоровье
Первый случай коронавируса во Франции зарегистрировали в 2019 году
Первый случай заражения новым типом коронавируса во Франции, как оказалось, был зарегистрирован еще в декабре 2019 года.
Московский Комсомолец 06:04
Политика
Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях
Доказательств, что коронавирус COVID-19 "сбежал" из лабораторий в китайском городе Ухань, нет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственный источник в разведке.
Вести.Ru 03:29
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30