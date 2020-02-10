Цены на нефть корректируются на мировом рынке товаров во вторник утром после сильного снижения накануне.

Цены на нефть корректируются после бурного снижения накануне

Политика В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.

Общество Минск начал забирать технологическую нефть из «Дружбы» для своих НПЗ Белоруссия начала забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы при транзите российского сырья западным потребителям, сообщили РИА Новости в "Белнефтехиме".

Культура Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2» Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.

Происшествия В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.

Происшествия Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.

Общество Подсчитан средний заработок московских таксистов При стандартном рабочем дне, который длится восемь часов, средний московский таксист может заработать 20-25 тысяч рублей за месяц.

Происшествия В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.

Общество Налоговая разыскивает Алёну Водонаеву за долги Блогер будоражит не только федеральные каналы, но и районную налоговую инспекцию Дело в том, что она задолжала налоги за авто и дачу в Московской области.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Политика США могут выделить более $700 млн на борьбу с Россией Белый дом разработал проект бюджета, который предполагает выделение 700 млн долларов на противодействие России, а также 24 млн на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".

Общество Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

Экономика Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе Изменение направления угольного рынка с Европы на Азию, к которому не смогли вовремя подготовиться кузбасские предприятия, привело к снижению добычи угля в Кемеровской области в текущем году.

Политика Bloomberg: Путин рассчитывает на правительство Мишустина Новый кабинет министров должен быть укомплектован «сторонниками роста расходов для реализации посланий Федеральному собранию», говорится в статье Bloomberg.