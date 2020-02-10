Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть корректируются после бурного снижения накануне

Цены на нефть корректируются на мировом рынке товаров во вторник утром после сильного снижения накануне.
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Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

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Нефть в зоне заражения. Цена нефтяных фьючерсов за месяц снизилась более чем на 20%

DP.RU02:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:05, Ашберн
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Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Вести.Ru вчера в 16:57
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В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
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В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

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Общество

В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
РБК 01:00
Общество

Минск начал забирать технологическую нефть из «Дружбы» для своих НПЗ

Белоруссия начала забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы при транзите российского сырья западным потребителям, сообщили РИА Новости в "Белнефтехиме".
РИА Новости 02:43
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Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России

Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Tvoe-avto.com 09 февраля в 08:00
Происшествия

Несколько грузовых и легковых машин столкнулись в Челябинской области

Водитель иномарки, по информации ГИБДД области, выехал на полосу встречного движения, столкнулся с ГАЗом и опрокинулся в кювет.
ФедералПресс 01:03
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru 01:42
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Пульс Хакасии вчера в 01:44
Происшествия

Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Интерфакс вчера в 23:43
Кино

10-летняя звезда фильма «Однажды в Голливуде» пришла на «Оскар» с бутербродом (такая милашка)

Самой юной звездой минувшей премии «Оскар-2020» стала 10-летняя актриса Джулия Баттерс. Девочка пришла на премию в нежно-розовом платье.
Lisa.ru вчера в 04:16
Политика

Трамп похвастался «супербыстрыми» ракетами для противостояния России

Известия вчера в 13:17
Общество

Подсчитан средний заработок московских таксистов

При стандартном рабочем дне, который длится восемь часов, средний московский таксист может заработать 20-25 тысяч рублей за месяц.
Lenta.ru 02:18
Экономика

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
РБК 01:32
Футбол

Сын Пеле рассказал, что его отец в депрессии и не выходит из дома

Матч ТВ вчера в 13:19
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Газета.Ru 02:15
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек

РБК 09 февраля в 19:45
Общество

Ветераны получат единоразовые выплаты к 75-летию Победы

Крым 24 вчера в 04:59
Общество

Налоговая разыскивает Алёну Водонаеву за долги

Блогер будоражит не только федеральные каналы, но и районную налоговую инспекцию Дело в том, что она задолжала налоги за авто и дачу в Московской области.
КМВ Новости 02:15
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Политика

США могут выделить более $700 млн на борьбу с Россией

Белый дом разработал проект бюджета, который предполагает выделение 700 млн долларов на противодействие России, а также 24 млн на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".
Народные новости вчера в 17:38
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
RT на русском 02:31
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

РИА Новости 00:21
Экономика

Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе

Изменение направления угольного рынка с Европы на Азию, к которому не смогли вовремя подготовиться кузбасские предприятия, привело к снижению добычи угля в Кемеровской области в текущем году.
REGNUM вчера в 23:11
Политика

Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам

Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы.
RT на русском 01:07
Политика

Bloomberg: Путин рассчитывает на правительство Мишустина

Новый кабинет министров должен быть укомплектован «сторонниками роста расходов для реализации посланий Федеральному собранию», говорится в статье Bloomberg.
RuNews24.ru вчера в 10:48
Шоу-бизнес

Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю

По словам певицы, многие захотели "разрушить ее жизнь", узнав о скандале с дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та уехала из России.
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Шоу-бизнес

Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену

Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
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Хоккей

Никита Кучеров стал первой звездой матча против «Коламбуса»

Игра закончилась победой «Лайтнинг» в овертайме со счетом 2:1. Никита Кучеров завершил игру с показателем полезности +2. Благодаря этому дублю Кучеров довел серию матчей с набранными очками до 11-ти встреч, установив свой личный рекорд.
Bookmaker-ratings.ru 01:26
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