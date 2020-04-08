Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть корректируются после падения накануне
Цены на нефть корректируются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торгов в среду утром после падения накануне. По данным торгов, к шести утра по московскому времени цены на нефть марки Brent повышались на два процента, до 32,50 долларов за баррель.
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Общество
В Карелии проверят все продуктовые наборы для школьников после жалоб
Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил региональному Министерству образования проверить наборы продуктов для школьников из малоимущих семей по всей республике после того, как поступили жалобы от родителей из города Питкяранта.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
Происшествия
Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Общество
Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Глава государства напомнил, что Россия выдержала набеги печенегов и половцев, и коронавирус она тоже преодолеет.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Общество
У бессимптомно болевших COVID-19 нашли поражения легких
У переболевших COVID-19 без симптомов обнаружены поражения легких, сообщили японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess.
Общество
Путин подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной соцподдержке семей с детьми, согласно которому с апреля по июнь 2020 года ежемесячно им будут выплачивать по пять тысяч рублей.
Общество
Республика Коми вошла в список регионов со средним уровнем изоляции
В группу со средним уровнем вирусного суверенитета вошли 33 региона – республика Коми оказалась в их числе.
Происшествия
В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки
Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD).
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Экономика
В ЦБ заявили о возможности второй волны коронавируса в России
Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил, что «истощённость» российской экономики может способствовать второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Происшествия
15 приехавших из Крыма украинцев сбежали из обсервации в Херсоне
В Херсонской области сообщают о побеге из обсервации 15-ти украинцев, которые ранее вернулись из Крыма. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Общество
Владимир Путин обратился к главам регионов России
Президент начал совещание с неотложной и общей для всех регионов задачи – повышенная готовность медучреждений и существенное наращивание их ресурсов и возможностей.
Общество
Собянин призвал бизнес не сокращать людей в период борьбы с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал представителей бизнеса не сокращать своих работников в период борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Экономика
В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду
Практически во всех субъектах РФ собираемость платежей за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения снизилась более чем на 50%, а в ряде регионов достигла 70−75%.
Политика
В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС
Экономика
Минфин со второй попытки вернулся на рынок ОФЗ
Минфин в среду, 8 апреля, признал несостоявшимся аукцион по размещению нового выпуска десятилетних ОФЗ с переменным купоном.
Общество
У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса
Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Здоровье
Нижегородская больница №5 примет до 500 пациентов с коронавирусом
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 8 апреля проверил готовность больницы №5 Нижнего Новгорода к приему пациентов с коронавирусной инфекцией.
Политика
Путин попросил продлить срок действия паспортов и водительских прав
Президент Владимир Путин попросил правительство отработать механизм, который позволит автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других удостоверений личности не менее чем на три месяца.
Общество
Названы самые яркие симптомы заражения коронавирусом
Основные симптомы заражения коронавирусом назвал председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов 8 апреля в эфире телеканала «Звезда».
Футбол
Роналду показал, как тренирует свою невесту
Общество
Московская мэрия закупит бордюры еще на 16 миллиардов рублей
Московская мэрия закупит бордюры еще на 16 миллиардов рублей. Об этом стало известно изданию "Медуза". Ранее уже было выделено 3 миллиарда.
Происшествия
В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами
Здоровье
Составлен портрет типичной жертвы коронавируса
По данным исследования, большинство летальных исходов на начальном этапе эпидемии COVID-19 пришлось на пациентов-мужчин старше пятидесяти лет с неинфекционными хроническими заболеваниями.
Авто
Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
Происшествия
Подозрение на коронавирус выявили у двух жительниц Кировской области
Женщины госпитализированы в инфекционную больницу. В Кировской области выявлены два новых случая подозрения на коронавирус.