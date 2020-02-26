Цены на нефть корректируются на мировом рынке товаров в среду утром в начале торговой сессии после сильного падения накануне.

Цены на нефть корректируются после сильного падения

Армия и оружие США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.

Происшествия В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.

Происшествия После ДТП с автобусом под Ульяновском госпитализировали шесть человек Ранее правительство региона сообщало, что в результате ДТП пострадали десять человек: шестеро детей и один взрослый получили амбулаторную помощь на месте, трое детей были госпитализированы, один из них - в тяжелом состоянии.

Здоровье В Грузии зафиксирован третий случай заражения коронавирусом В Грузии выявили третий случай заболевания новым типом коронавируса, сообщил журналистам глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Кино Во Франции вручили награды кинопремии «Сезар» Новый фильм Полански был номинирован на премию «Сезар» сразу в 12 номинациях — это результаты голосования 4313 членов французской киноакадемии, что вызвало большую полемику в обществе и критику со стороны французских феминистских организаций.

Космос Прототип корабля Starship Маска взорвался при испытаниях в Техасе Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки частной космической компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.