Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть корректируются после сильного падения
Цены на нефть корректируются на мировом рынке товаров в среду утром в начале торговой сессии после сильного падения накануне.
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