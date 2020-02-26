Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть корректируются после сильного падения

1 фото
Цены на нефть корректируются на мировом рынке товаров в среду утром в начале торговой сессии после сильного падения накануне.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Цены на нефть корректируются после сильного падения

Московский Комсомолец25 февраля в 22:56

Эхономика: Цена на нефть движется неустойчиво

Эхо Москвы27 февраля в 03:23

Нефть подорожала в рамках коррекции

Взгляд.ру26 февраля в 00:22

Нефть дорожает в рамках коррекции и на данных API по запасам в США

ПРАЙМ26 февраля в 00:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 05:32, Ашберн

Комментарии

Теннис

Теннисистка Шарапова завершила карьеру

RT на русском 26 февраля в 08:15
Армия и оружие

США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Наша версия 04:50
Политика

Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев

РИА Новости 04:32
Происшествия

Блогер сообщила о гибели мужа после ЧП в банном комплексе в Москве

Instagram-блогер Екатерина Диденко подтвердила, что её супруг Валентин погиб в результате ЧП, произошедшего во время вечеринки в банном комплексе в Москве.
RT на русском 05:09
Происшествия

В Саратове автомобиль сбил бабушку с тремя внуками на «зебре»

РИА Новости 05:10
Происшествия

В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
РИА Новости 02:43
Происшествия

После ДТП с автобусом под Ульяновском госпитализировали шесть человек

Ранее правительство региона сообщало, что в результате ДТП пострадали десять человек: шестеро детей и один взрослый получили амбулаторную помощь на месте, трое детей были госпитализированы, один из них - в тяжелом состоянии.
РИА Новости 04:09
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Вести.Ru вчера в 11:12
Армия и оружие

Минобороны России показало кадры работы Сил специальных операций

Министерство обороны Российской Федерации представило видеозапись, на которой можно наблюдать, как бойцы Сил специальных операций ликвидируют террористов.
Московский Комсомолец 27 февраля в 02:33
Политика

В Кремле заявили о проработке встречи Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта.
РБК вчера в 12:17
Здоровье

В Грузии зафиксирован третий случай заражения коронавирусом

В Грузии выявили третий случай заболевания новым типом коронавируса, сообщил журналистам глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
Sputnik Грузия 04:39
Общество

Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
РИА Новости вчера в 04:54
Происшествия

Жителям российского села показали на Масленицу гей-порно

Lenta.ru 04:00
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News вчера в 06:23
Армия и оружие

Пентагон и Госдеп спорят о размещении ЗРК Patriot в Турции

Военные считают такой шаг безрассудным. Пентагон и Госдеп США обсуждают целесообразность размещения в Турции ЗРК Patriot.
Деловое.ТВ 05:18
Спорт

Все издания Borderlands 3 попали на распродажу в Epic Games Store

В магазине Epic Games Store началась распродажа шутера Borderlands 3. Со скидкой в 50% можно приобрести все издания игры.
CyberSport.ru 26 февраля в 05:13
Армия и оружие

Турецкие войска позорно покинули Серакиб под ударами ВКС России

Avia.pro 27 февраля в 17:36
Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Лезги газет вчера в 09:07
Армия и оружие

Турция нанесла удар по заводам по производству химоружия в Сирии

Турецкая армия нанесла удар по заводам по производству химического оружия в Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, отмечает канал NTV.
Московский Комсомолец 05:09
Шоу-бизнес

Русская модель с грудью 11-го размера покорила западные СМИ

Как сообщает ToDay News Ufa, Анастасия прославилась в западных СМИ благодаря 11-ому размеру груди.
ToDay News Ufa 00:40
Футбол

Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:51
Политика

В «Слуге народа» назвали одну из тем внеочередного заседания рады

Ранее, 27 февраля, украинские националисты сорвали выездное заседание комитета Верховной рады по соцполитике и правам ветеранов.
Известия 05:24
Кино

Во Франции вручили награды кинопремии «Сезар»

Новый фильм Полански был номинирован на премию «Сезар» сразу в 12 номинациях — это результаты голосования 4313 членов французской киноакадемии, что вызвало большую полемику в обществе и критику со стороны французских феминистских организаций.
Россия – Культура 05:16
Авто

Названы непригодные для повторной продажи автомобили

ToDay News Ufa 00:56
Космос

Прототип корабля Starship Маска взорвался при испытаниях в Техасе

Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки частной космической компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.
Известия 02:48
Политика

Клишас сказал, что вопрос об упоминании бога в Конституции решит Путин

По словам Клишаса, положение о вере в бога может быть отражено в третьей главе Конституции.
Интерфакс вчера в 09:41
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 06:23
Общество

Села Кордайского района, где были этнические конфликты, посетит Токаев

Села Кордайского района Джамбульской области Казахстана, участвовавшие в массовых беспорядках в начале февраля, посетит 1 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает 29 февраля informburo.kz.
Красная весна 04:31
Футбол

Кафельников — о травмах Шюррле: «Он не жрет, в организме нет кальция»

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», предположил, что травмы немецкого футболиста красно-белых Андре Шюррле связаны с питанием.
Sport24.ru вчера в 19:15
Армия и оружие

В Алеппо нашли брошенные террористами документы

В Алеппо нашли брошенные террористами документы. В них содержались отчеты с зарплатами боевиков из лагерей подготовки.
Piter.tv вчера в 02:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное