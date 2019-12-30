Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть корректируются в понедельник утром

Нефтяные котировки скорректировались в понедельник утром в начале торговой сессии на мировом товарно-сырьевом рынке после бурного роста накануне.
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Врачи назвали общие симптомы почти всех типов рака

Врачи назвали симптомы, которые свойственны одновременно многим видам рака.
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Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы.
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Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
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