Нефтяные котировки скорректировались в понедельник утром в начале торговой сессии на мировом товарно-сырьевом рынке после бурного роста накануне.

Цены на нефть корректируются в понедельник утром

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