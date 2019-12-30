Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть корректируются в понедельник утром
Нефтяные котировки скорректировались в понедельник утром в начале торговой сессии на мировом товарно-сырьевом рынке после бурного роста накануне.
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Политика
Песков объяснил роль Путина в обмене пленными между Киевом и Донбассом
Президент России Владимир Путин не принимает прямое участие в переговорах между Киевом и Донбассом по обмену пленными, но использует свой авторитет, чтобы способствовать их проведению.
Культура
Светлана Лобода и Сергей Лазарев закончили вражду на шоу Малахова
В эфире телешоу "Привет, Андрей!" артисты решили высказаться по поводу сообщений о своем конфликте.
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по газовому соглашению
"Газпром" и "Нафтогаз" не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение по взаимным требованиям насчет транзита российского газа в Европу.
Общество
Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей
Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Общество
В России 2019 год признали самым теплым за всю историю наблюдений
Уходящий 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России и вторым по этому показателю в мире.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Политика
20-лет правления Путина: «Демократия – это диктатура закона» (Нихон кэйдзай, Япония) часть 3 (Nihon Keizai)
Суд признал его виновным в нанесении увечий сотруднику полиции и вынес приговор — три с половиной года лишения свободы.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Происшествия
Названы основные версии авиакатастрофы в Казахстане
Названы основные версии авиакатастрофы в Казахстане Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал три официальных версии крушения самолета Fokker-100 в Алма-Аты, произошедшего 27 декабря.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк
После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Фигурное катание
Жулин назвал Тутберидзе «мужиком в юбке»
Орсер много чего разрешает Медведевой. Он не строгая Тутберидзе с репутацией мужика в юбке. И Алина счастливая выступает в ледовых шоу.
Общество
Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России
Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
Политика
Для чиновников могут ввести правила поведения на корпоративах
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой прописать для чиновников рекомендации по поведению на корпоративах, а также увеличить контроль за расходованием бюджетных средств во время праздников.
Политика
В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского.
Хоккей
Молодёжная сборная России по хоккею проиграла американцам
Молодёжная сборная России по хоккею проиграла американцам . Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
Политика
Лавров призвал не допустить развала СВПД
Россия и Иран должны сделать все, чтобы не допустить развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Происшествия
На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком
"№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Политика
Часть пленных отказалась участвовать в обмене между Киевом и Донбассом
Часть пленных отказывается от участия в обмене пленными, который проходит между Киевом и Донбассом.
Футбол
Леонарду Жардима второй раз уволили из «Монако»
Жардим впервые стал главным тренером «Монако» в июне 2014 года.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Здоровье
В фонде «Вера» предложили расширить перечень посетителей реанимаций
До 3 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проходит общественное обсуждение законопроекта Минздрава о посещении пациентов в реанимациях.
Шоу-бизнес
Богомолов подвел итоги жизни с Собчак
Богомолов подвел итоги жизни с Собчак Режиссер рассказал о семейном счастье с Ксенией.
Авто
Бракованные подушки безопасности найдены у 1,5 млн авто в РФ
Кино
Составлен список фильмов для просмотра в новогодние праздники
Обозреватель британской газеты Independent Александра Поллард составила топ-20 фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние праздники.
Общество
Дочь Пескова рассказала, за что французы высмеивают русских девушек
Дочь Пескова рассказала, за что французы высмеивают русских девушек Лиза Пескова описала, что значит "русский стиль" красоты во Франции.
Футбол
Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов
Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.