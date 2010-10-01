Цены на нефть марки Brent в фьючерсных контрактах на май упали на 5,6%, до $32,05 за бочку. Цена апрельских контрактов нефти марки WTI упала на 5%, до $30,2 за баррель. Ранее 13 марта ИА REGNUM сообщало, что цена на нефть марки Brent возросла выше $35 за баррель.

Цены на нефть марки Brent и WTI продолжили падение

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