Энергетика

REGNUMREGNUMЦены на нефть марки Brent и WTI продолжили падение

Цены на нефть марки Brent в фьючерсных контрактах на май упали на 5,6%, до $32,05 за бочку. Цена апрельских контрактов нефти марки WTI упала на 5%, до $30,2 за баррель. Ранее 13 марта ИА REGNUM сообщало, что цена на нефть марки Brent возросла выше $35 за баррель.
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Падение цен на нефть добьет государственность Ирака

Красная весна15 марта в 16:59

Цены на нефть марки Brent и WTI продолжили падение

REGNUM15 марта в 22:22
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Наука

Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
ТАСС Наука 16 марта в 04:40
Экономика

Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Известия 04:58
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Религия

Патриарх Кирилл утвердил правила профилактики коронавируса

Правила профилактики коронавируса, утвержденные патриархом Кириллом, распространяются только на Московскую епархию.
Агентство Телеграф вчера в 06:20
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество

Черногория предъявила требования для вывоза россиян из страны

«У России все готово для вывоза россиян, все документы оформлены», — сказал дипломат. Тогда как черногорские граждане не систематизированы.
BFM.ru 04:33
Общество

Каникулы объявят в российских школах с 23 марта по 12 апреля

Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе первого заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.
Известия 02:15
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС 16 марта в 18:17
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Финансы

Курс доллара превысил 79 рублей

Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС 03:37
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова о Лимонове: «Скончался отец моих детей»

После расставания в 2008 году отношения писателя и актрисы сохранились, они продолжали общаться, Лимонов принимал участие в воспитании детей.
7Дней.ру вчера в 20:30
Происшествия

Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

RT на русском 05:05
Космос

NASA определило четырех финалистов программы Explorer

NASA огласило список из четырех новых миссий, которые будут изучать, есть ли жизнь на далеких планетах и последствия смерти самых больших звезд.
ТАСС Наука вчера в 10:37
Происшествия

В Японии скончался мужчина, намеренно заразивший коронавирусом других

Российская газета 04:29
Кино

Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм

В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Piter.tv вчера в 04:24
Спорт

Минспорт рекомендует отменить все соревнования в России с 21 марта

Руководители ведомства рекомендовали отменить их с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru 04:47
Финансы

Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках

Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.
RT на русском вчера в 03:44
Кино

Дзюба посоветовал посмотреть фильм «Заражение» об эпидемии вируса

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба порекомендовал подписчикам посмотреть фильм 2011 года «Заражение».
Спорт-Экспресс 04:14
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Туристы со всей Европы, вероятнее всего, заразились коноравирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, пишет Der Spiegel.
РИА Новости 04:49
Общество

Язык российских законов посчитали в десять раз сложнее литературного

Эксперты из Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики оценили сложность языка, которым написаны российские законы.
Lenta.ru вчера в 23:17
Общество

Житель Великобритании выиграл в лотерею почти 70 миллионов долларов

Житель Великобритании стал обладателем джекпота лотереи EuroMillions в размере 69,2 миллиона долларов.
Москва 24 03:57
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Ведомости 04:38
Армия и оружие

Боевики развернули над перекрытой трассой М4 под Серакибом чёрный флаг «Джебхат ан-Нусры»

Военное обозрение вчера в 12:35
Энергетика

Путина удивил рост цен на бензин в России

Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ вчера в 21:49
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

Известия 03:37
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской рассказала о своих обидах к матери

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала о накопившихся к матери обидах и призналась, что больше ее не любит.
iReactor вчера в 16:42
Происшествия

В Москве противников строительства юго-восточной хорды вызвали на допрос

«Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря «Открытой России» пишет, что по меньшей мере пятерых активистов обязали этим утром прийти в отдел полиции.
Эхо Москвы 01:31
Наука

Вакцину от коронавируса могут создать за три месяца в МГУ

Три месяца может потребоваться России, чтобы создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ.
Live24 03:01
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