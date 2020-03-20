Цены на нефть марки Brent превысили $30 за баррель

В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое

В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей

Роспотребнадзор рассказал о тест-системах для выявления коронавируса

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией

Цена на нефть Brent выросла более чем на 3%

Роспотребнадзор рассказал о тест-системах для выявления коронавируса

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

Два случая заражения коронавирусом подтвердились в Удмуртии

Коронавирусом в штате Нью-Йорк заболели более 10 тысяч человек

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Помпео обвинил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

В Италию вылетел четвертый самолет ВКС РФ для помощи с коронавирусом

В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

Рост на нефтяном рынке продолжается второй день подряд, что положительно влияет на российский фондовый рынок и рубль.