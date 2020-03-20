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Цена на нефть Brent вновь опустилась ниже $29 за баррель
РБК
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).В источнике
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