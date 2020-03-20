Энергетика
СаминвесторЦены на нефть марки Brent превысили $30 за баррель
Рост на нефтяном рынке продолжается второй день подряд, что положительно влияет на российский фондовый рынок и рубль.
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Цены на нефть продолжили рост в пятницу после существенного скачка накануне
Интерфакс20 марта в 01:31
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
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