Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $29 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов превысила $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). Так, по состоянию на 08:18 мск, цена на майские фьючерсы нефти Brent выросла на 14,68% и составила $29,15 за баррель.
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Баррель нефти Brent подешевел до $26

Известия20 марта в 14:38

Цена нефти WTI упала более чем на 10%

RT на русском20 марта в 14:50

Промсвязьбанк рассчитывает, что пока нефть останется в диапазоне 28-30 долл./барр

Финмаркет20 марта в 03:47

Цены на нефть продолжили рост в пятницу после существенного скачка накануне

Интерфакс20 марта в 01:31
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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

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