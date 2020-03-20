Рост на нефтяном рынке продолжается второй день подряд, что положительно влияет на российский фондовый рынок и рубль.

Цены на нефть марки Brent превысили $30 за баррель

Общество Россия ограничит авиасообщение с Турцией Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Происшествия В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.

Религия РПЦ утвердила особые молитвы из-за угрозы распространения коронавируса С воскресенья во всех храмах Русской православной церкви на службах будут произноситься особые молитвенные прошения из-за угрозы коронавируса, текст которых утвердил патриарх Кирилл, сообщает официальный сайт РПЦ.

Авто Кризис заставит россиян пересесть на отечественные авто Как заявил заместитель главреда «Авторевю» Л. Голованов, обвал рубля и пандемия, вызвавшие ухудшение экономической ситуации в России, вынудят автомобилистов все чаще отдавать предпочтение бюджетным машинам, а таковыми являются отечественные модели.

Футбол Футболист «Уфы» Тилль госпитализирован Игрок башкирской "Уфы" и сборной Люксембурга Оливье Тилль госпитализирован. Об этом сообщает ProSportStory.

Общество Киселев призвал ввести армейское патрулирование в рамках карантина Журналист Дмитрий Киселев считает необходимым введение в России армейского патрулирования для обеспечения жесткого карантина с целью борьбы с распространением коронавируса, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Здоровье Установлен средний инкубационный период коронавируса "Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.

Политика Турция приостановит авиасообщение с 46 странами Власти Турции приняли решение о приостановке авиасообщения с 46 странами из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.