Рост на нефтяном рынке продолжается второй день подряд, что положительно влияет на российский фондовый рынок и рубль.

Цены на нефть марки Brent превысили $30 за баррель

Политика В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.

Авто Официально представили Kia Sorento нового поколения Как передает ToDay News Ufa, кроссовер нового поколения получил новую же платформу, специальный режим для бездорожья и впервые – гибридную тягу.

Игры Разработчики игры World of Tanks поддержали игроков в дни карантина Компания Wargaming, ставшая известной благодаря игре World of Tanks, в начале февраля сообщила о намерении пожертвовать Китаю на борьбу с коронавирусом 10 млн долларов.

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Экономика В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.

Политика Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.

Космос Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.

Здоровье В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19 "Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.

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