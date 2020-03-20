Энергетика

СаминвесторСаминвесторЦены на нефть марки Brent превысили $30 за баррель

Рост на нефтяном рынке продолжается второй день подряд, что положительно влияет на российский фондовый рынок и рубль.
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Эхономика: Цены на нефть продолжают расти

Эхо Москвы00:23

Падение цен на нефть: стоимость марки Brent опустилась до 27 долларов

Комсомольская правда20 марта в 16:12

Цены на нефть продолжили рост в пятницу после существенного скачка накануне

Интерфакс20 марта в 01:31

Мировые цены на нефть снизились более чем на 10%

Газета.Ru20 марта в 14:46

Цена нефти Brent на торгах в Лондоне упала на 4%

РБК20 марта в 14:48

Цена нефти Brent снизилась до $26,94 за баррель

ТАСС20 марта в 14:54

Цена нефти WTI упала более чем на 10%

RT на русском20 марта в 14:50
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Комментарии

Авто

Компания Nissan запатентовала новый логотип

Sostav.ru 20 марта в 07:30
Политика

В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
REGNUM 12:32
Хоккей

Чемпионат мира 2020 года по хоккею отменён из-за коронавируса

Международная федерация хоккея из-за эпидемии коронавируса отменила чемпионат мира 2020 года, информирует официальный сайт организации.
Чемпионат вчера в 10:16
Происшествия

На Тореза с балкона парадной упал молодой человек

Днем в воскресенье, 22 марта, с балкона парадной на проспекте Тореза, 44, упал молодой человек.
Петербургский дневник 12:20
Авто

Официально представили Kia Sorento нового поколения

Как передает ToDay News Ufa, кроссовер нового поколения получил новую же платформу, специальный режим для бездорожья и впервые – гибридную тягу.
ToDay News Ufa 20 марта в 17:54
Игры

Разработчики игры World of Tanks поддержали игроков в дни карантина

Компания Wargaming, ставшая известной благодаря игре World of Tanks, в начале февраля сообщила о намерении пожертвовать Китаю на борьбу с коронавирусом 10 млн долларов.
iXBT.com 05:18
Общество

Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго объявил, что у него выявлен коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 12:26
Экономика

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
РБК вчера в 00:31
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Политика

Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 16:14
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Экс-форвард «Рубина» рассказал о том, как переболел коронавирусом

Экс-форвард казанского "Рубина" Жонатас рассказал о том, как переболел коронавирусом, передает Record.
Газета.Ru 16:27
Космос

Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео

Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Lenta.ru 08:02
Армия и оружие

Россия отправила первые самолеты в Италию для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru 08:20
Происшествия

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Вести.Ru 04:10
Здоровье

В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19

"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.
ТАСС 13:02
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Спорт

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Нильссон перейдет в биатлон

РИА Новости 13:56
Шоу-бизнес

Сергей Полунин впервые снялся для глянца вместе с двухмесячным сыном

Как известно, Сергей Полунин является востребованным артистом балета. Мужчина много путешествует и уже успел покорить мировые сцены.
ГлобалМСК.ру 12:57
Политика

В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:23
Политика

По данным источников «Страны» в Офисе президента, на

По данным источников «Страны» в Офисе президента, на этой неделе (или в начале следующей) возможно ещё одно заседание Рады, на котором будет рассмотрен новый пакет законов по борьбе с коронавирусом.
Голос Правды 19 марта в 04:59
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрываются в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре по Москве.
Интерфакс вчера в 11:12
Политика

Foreign Policy предрек закат лидерства США из-за коронавируса

Пандемия коронавируса приведет к остановке глобализации. Она грозит прекращением лидерства США.
ToDay News Ufa 04:32
Футбол

Тест. Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл. Часть вторая

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать на «Рамблере».
Чемпионат 16:00
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
РИА Новости 09:21
Общество

Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Lenta.ru 16:35
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском 10:02
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 05:30
Происшествия

В Югре на праздновании свадьбы убили жениха

Трагическое происшествие произошло ночью в Нижневартовске. В банкетном зале кафе "Летучий голландец" отмечали бракосочение вартовчане.
Российская газета 07:32
Футбол

Манчини: «Мой друг детства умер от коронавируса»

Главный тренер сборной Испании Роберто Манчини поделился мнением о том, как коронавирус повлиял на жизнь в его стране:Беспокоюсь за своих родителей.
Soccer.ru 10:26
Политика

Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:32
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