Энергетика
СаминвесторЦены на нефть марки Brent превысили $30 за баррель
Рост на нефтяном рынке продолжается второй день подряд, что положительно влияет на российский фондовый рынок и рубль.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Падение цен на нефть: стоимость марки Brent опустилась до 27 долларов
Комсомольская правда20 марта в 16:12
Цены на нефть продолжили рост в пятницу после существенного скачка накануне
Интерфакс20 марта в 01:31
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Комментарии
Авто
Компания Nissan запатентовала новый логотип
Политика
В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD
Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
Хоккей
Чемпионат мира 2020 года по хоккею отменён из-за коронавируса
Международная федерация хоккея из-за эпидемии коронавируса отменила чемпионат мира 2020 года, информирует официальный сайт организации.
Происшествия
На Тореза с балкона парадной упал молодой человек
Днем в воскресенье, 22 марта, с балкона парадной на проспекте Тореза, 44, упал молодой человек.
Авто
Официально представили Kia Sorento нового поколения
Как передает ToDay News Ufa, кроссовер нового поколения получил новую же платформу, специальный режим для бездорожья и впервые – гибридную тягу.
Игры
Разработчики игры World of Tanks поддержали игроков в дни карантина
Компания Wargaming, ставшая известной благодаря игре World of Tanks, в начале февраля сообщила о намерении пожертвовать Китаю на борьбу с коронавирусом 10 млн долларов.
Общество
Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом
Испанский оперный певец Пласидо Доминго объявил, что у него выявлен коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Экономика
В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Политика
Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.
Футбол
Экс-форвард «Рубина» рассказал о том, как переболел коронавирусом
Экс-форвард казанского "Рубина" Жонатас рассказал о том, как переболел коронавирусом, передает Record.
Космос
Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео
Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Здоровье
В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19
"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин впервые снялся для глянца вместе с двухмесячным сыном
Как известно, Сергей Полунин является востребованным артистом балета. Мужчина много путешествует и уже успел покорить мировые сцены.
Политика
В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу
В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
По данным источников «Страны» в Офисе президента, на
По данным источников «Страны» в Офисе президента, на этой неделе (или в начале следующей) возможно ещё одно заседание Рады, на котором будет рассмотрен новый пакет законов по борьбе с коронавирусом.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки
Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрываются в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре по Москве.
Политика
Foreign Policy предрек закат лидерства США из-за коронавируса
Пандемия коронавируса приведет к остановке глобализации. Она грозит прекращением лидерства США.
Футбол
Тест. Угадай игрока РПЛ по клубам, за которые он играл. Часть вторая
Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать на «Рамблере».
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
Общество
Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями
Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Происшествия
В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения
В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Происшествия
В Югре на праздновании свадьбы убили жениха
Трагическое происшествие произошло ночью в Нижневартовске. В банкетном зале кафе "Летучий голландец" отмечали бракосочение вартовчане.
Футбол
Манчини: «Мой друг детства умер от коронавируса»
Главный тренер сборной Испании Роберто Манчини поделился мнением о том, как коронавирус повлиял на жизнь в его стране:Беспокоюсь за своих родителей.
Политика
Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.