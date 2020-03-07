Энергетика

Слово и ДелоСлово и ДелоЦены на нефть марки Brent рухнули после встречи стран-участниц ОПЕК

Обвал цен на мировом нефтяном рынке случился из-за того, что страны-участницы ОПЕК не смогли продлить договор с Россией по сокращению объемов добычи топлива. Как отметил министр энергетики РФ Александр Новак, срок установленных договоренностей заканчивается 1 апреля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Цены на нефть усилили падение на фоне развала соглашения ОПЕК+

REGNUM03:22

Цена барреля нефти Brent по итогам торгов в пятницу упала более чем на 9 % до 45 долларов 34 центов за баррель

Эхо Москвы04:30

Цены на нефть резко упали после отказа РФ снизить производство

Народные новости01:49

Цены на нефть марки Brent рухнули после встречи стран-участниц ОПЕК

Слово и Дело03:02

Цена нефти Brent упала ниже предыдущего минимума, установив антирекорд

Российский Диалог03:18

Падение цен на нефть роковым образом может сказаться на экономике России

LentaChel.ru05:17

Срыв сделки России и ОПЕК привёл к падению стоимости Brent

Форпост Северо-Запад06:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:23, Ашберн

Комментарии

Шоу-бизнес

Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями

StarHit.ru 04:30
Происшествия

Опубликованы кадры с места обрушения шестиэтажного отеля в Китае

В Сети появились видео, на месте ЧП в китайском городе Цюаньчжоу на востоке страны, где в субботу, 7 марта, произошло обрушение гостиницы.
Вести.Ru 09:15
Спорт

Норвежская лыжница Йохауг выиграла Кубок мира

iReactor 08:52
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Политика

Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2»

Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
РИА Новости 07:46
Музыка

В Сети появился фрагмент возможной песни Little Big для «Евровидения»

Полина Храмова, пиар-менеджер петербургской группы Little Big, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", прокомментировала ситуацию с появившимся в Сети отрывком из предположительно конкурсной композиции коллектива.
Российская газета 09:52
Музыка

Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им «Смуглянки»

Украинского школьника Максима Ткачука затравили на родине из-за песни "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", исполненной на песенном конкурсе в Великобритании.
РИА Новости вчера в 19:39
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК вчера в 12:34
Энергетика

Борьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти

По словам Лукашенко, Минск страдает из-за отсутствия альтернативных источников, а монополисты пользуются ситуацией — пытаются решать политические и экономические вопросы с помощью вентиля.
Известия вчера в 02:00
Футбол

Президент «Урала» прокомментировал ситуацию с местом проведения игры «Зенита» и «Спартака»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Чемпионат 07:13
Футбол

«Динамо» обыграло «Тамбов» благодаря голу Комличенко

Вести.Ru 10:40
Политика

Депутатам не запретят иностранную недвижимость

Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.
Век вчера в 08:26
Армия и оружие

МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ

Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europe 20 в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 09:33
Политика

Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Коммерсантъ 05:04
Здоровье

Оперативный штаб сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в Москве

В Москве у заболевших коронавирусом наблюдаются легкие симптомы заболевания. Только один из пациентов находится в состоянии средней тяжести.
Известия вчера в 09:20
Футбол

«Ливерпулю» нужно выиграть 3 матча для чемпионства. Третья игра – с «Ман Сити»

В ближайших трех турах команда Юргена Клоппа сыграет с «Эвертоном» (в гостях), «Кристал Пэлас» (дома) и «Манчестер Сити» (в гостях).
Sports.ru 10:05
Космос

Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Журнал Авто.ру 00:00
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 10:09
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
Гаджеты

AMD до конца этого года выпустит новые процессоры

Компания AMD до конца этого года выпустит новые процессоры для десктопных компьютеров.
UfacityNews.ru вчера в 15:49
Общество

Три жителя в Липецкой области заразились коронавирусом

Как сообщает Telegram-канал «Липецкая область», созданный пресс-службой администрации Липецкой области, сегодня, 7 марта выявлены первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией в Липецкой области.
Kursk.com 07:30
Игры

Разработчиками Mortal Kombat 11 показан тизер Спауна

Небольшой тизер Спауна Mortal Kombat 11 опубликован в Твиттере.
ToDay News Ufa вчера в 11:10
Армия и оружие

Появилось видео тренировки военных Беларуси и НАТО

Рамблер 05 марта в 18:39
Энергетика

ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Газета.Ru вчера в 13:30
Транспорт

Опубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту

"Южная пассажирская пригородная компания" опубликовала видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту.
Российская газета 10:02
Шоу-бизнес

Алена Водонаева обвинила бывшего мужа в болезни сына

Алена Водонаева с сыном Богданом 23 августа 2010 года в одной из частных клиник Москвы Алена Водонаева подарила Алексею мальчика, которого назвали Богдан.
Вокруг ТВ вчера в 05:31
Политика

Зеленский сравнил свое президентство с управлением дырявым судном

Газета.Ru 08:53
Армия и оружие

Сирия сбила редчайший и самый дорогой турецкий беспилотник, существовавший в единственном экземляре

Avia.pro вчера в 08:56
Футбол

Артета: «Мхитарян мне всегда нравился»

Sport24.ru 06:05
Футбол

Геркус назвал иск «Локомотива» к нему репутационной потерей для клуба

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что решение подать иск против него приведет к репутационным потерям для клуба.
РБК 05:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное