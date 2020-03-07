Обвал цен на мировом нефтяном рынке случился из-за того, что страны-участницы ОПЕК не смогли продлить договор с Россией по сокращению объемов добычи топлива. Как отметил министр энергетики РФ Александр Новак, срок установленных договоренностей заканчивается 1 апреля.

Цены на нефть марки Brent рухнули после встречи стран-участниц ОПЕК

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