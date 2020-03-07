Энергетика

Слово и ДелоСлово и ДелоЦены на нефть марки Brent рухнули после встречи стран-участниц ОПЕК

Обвал цен на мировом нефтяном рынке случился из-за того, что страны-участницы ОПЕК не смогли продлить договор с Россией по сокращению объемов добычи топлива. Как отметил министр энергетики РФ Александр Новак, срок установленных договоренностей заканчивается 1 апреля.
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«Оренбург» обыграл «Арсенал» благодаря дублю Деспотовича

Футбольный клуб «Оренбург» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:0 в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Capcom показала 13 минут геймплея Resident Evil 3 Remake

Игровое издательство Capcom показало геймплей Resident Evil 3 Remake. Трансляция была опубликована на Twitch-канале разработчиков.
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Борьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти

По словам Лукашенко, Минск страдает из-за отсутствия альтернативных источников, а монополисты пользуются ситуацией — пытаются решать политические и экономические вопросы с помощью вентиля.
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Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
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МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что уверен в независимости открывающегося в Гааге судебного процесса по крушению рейса MH17.
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Как сообщает Telegram-канал «Липецкая область», созданный пресс-службой администрации Липецкой области, сегодня, 7 марта выявлены первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией в Липецкой области.
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Биатлон. Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место

Сборная России объявила составы на мужскую и женскую эстафеты, которые состоятся на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
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Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
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Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

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Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
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В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
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Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

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Зидан: «Сегодня я тренер „Реала“, но завтра все может измениться»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан порассуждал о своем будущем накануне матча Ла Лиги с «Бетисом».
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Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
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Более миллиарда смартфонов с Android оказались уязвимы к взлому

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Жительница Иванова попросила Путина взять ее замуж

Российский лидер Владимир Путин получил неожиданное предложение от жительницы города Иванова.
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Лидер Демократической партии Италии заразился коронавирусом

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Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
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