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Слово и ДелоЦены на нефть марки Brent рухнули после встречи стран-участниц ОПЕК
Обвал цен на мировом нефтяном рынке случился из-за того, что страны-участницы ОПЕК не смогли продлить договор с Россией по сокращению объемов добычи топлива. Как отметил министр энергетики РФ Александр Новак, срок установленных договоренностей заканчивается 1 апреля.
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Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
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