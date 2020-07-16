Энергетика
Финансовая газетаЦены на нефть марки Brent снизились до 43,23 доллара за баррель
Утром 17 июля цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,32% - до 43,23 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,22%. Они торговались по 40,66 доллара за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
Армия и оружие
В России объявлена внезапная проверка готовности войск
В России проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
RT на русском 03:36
Армия и оружие
Военный эксперт объяснил укрепление НАТО в Норвегии
Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил «Царьграду», зачем Североатлантический Альянс укрепляет свои позиции в Норвегии.
Телеканал 360° вчера в 04:01
Экономика
Mastercard изменит правила конвертации валют
Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
Коммерсантъ 01:51
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Общество
В Хабаровске могут вернуть ограничения по коронавирусу
В среду на сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что число новых случаев коронавируса в Хабаровском крае растет уже 10 недель, в регионе заняты 65% коек.
РИА Новости вчера в 04:33
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Общество
В России за сутки выявили 6,4 тыс. заражений коронавирусом
За последние сутки в России коронавирус выявили у 6406 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РБК 04:12
Армия и оружие
В ДНР ликвидирован наемник из США, входивший в диверсионную группу ВСУ
REGNUM вчера в 14:13
Общество
83 участника ЕГЭ в Нижегородской области получили 100 баллов
Стали известны первые результаты ЕГЭ по Нижегородской области, об этом в Instagram написал министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин.
Время Н вчера в 08:20
Игры
В Epic Games Store началась раздача Torchlight II
Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
Финансы
Доллар и евро слабо растут по отношению к рублю
Рубль незначительно снижается к доллару и евро, следует из данных на открытии торгов Мосбиржи.
Газета.Ru 03:20
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу
Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Вести.Ru вчера в 05:38
Здоровье
Ученый назвал вторую волну коронавируса в России маловероятной
Тавадян считает, что в позитивном для страны сценарии вакцинация произойдет в I квартале 2021 года, когда в России с высокой долей вероятности будет выработан коллективный иммунитет против коронавируса.
Известия 00:41
Авто
Skoda отзывает в России более 70 автомобилей Octavia
Автостат 01:46
Общество
Лановой предложил провести «Бессмертный полк» 9 мая 2021 года
Москва, 16 июля 2020, 15:59 — REGNUM Акцию «Бессмертный полк» следует провести в полноценном формате в 2021 году.
REGNUM вчера в 08:59
Здоровье
На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков
Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом.
REGNUM 04:01
Шоу-бизнес
Мать Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Влюбленные не комментируют собственные отношения, однако по поводу их романа высказалась мать Карпович.
Вокруг ТВ 03:53
Здоровье
В Башкирии за 48 часов могут значительно расширить коечный фонд
В Башкирии могут расширить коечный фонд. На это Минздраву РБ потребуется всего два дня.
UfacityNews.ru 01:38
Политика
В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
REGNUM вчера в 18:49
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой
Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей супругой Аллой Пугачевой в беседе с «Комсомольской правдой».
Lenta.ru 01:43
Футбол
Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России
На днях стало известно, что главным судьей матча станет Сергей Иванов.
CT news 02:05
Футбол
«Реал Мадрид» выиграл 11-й трофей под руководством Зидана
Всего под руководством Зидана «сливочные» записали себе в актив Суперкубок Испании, по два раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, и три раза - Лигу чемпионов.
TV BRICS 03:27