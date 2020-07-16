Энергетика
Финансовая газетаЦены на нефть марки Brent снизились до 43,23 доллара за баррель
Утром 17 июля цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,32% - до 43,23 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,22%. Они торговались по 40,66 доллара за баррель.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:27, Ашберн
Политика
Лукашенко заявил, что в ЕАЭС сохраняется «много проблем»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) остается очень много проблем из-за того, что ранее достигнутые договоренности не выполнены.
Коммерсантъ 10:22
Единоборства
Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes
Спортсмену Петру Яну за победу в титульном бое UFC подарили Mercedes.
ФедералПресс 09:47
Армия и оружие
Проверка боеготовности Вооружённых сил России завершится 21 июля
17 июля в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
RT на русском 07:57
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Авто
В июне производство легковых автомобилей в России рухнуло на 24%
По итогам первых шести месяцев 2020 года показатель рухнул на 34,9%. С начала года в России выпущено 510 тысяч, в июне объем выпуска составил 104 тысяч легковых автомобилей.
Evo-rus.com 08:57
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
Вести.Ru 05:24
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл
Пол Маккартни и Ринго Старр, бывшие участники группы The Beatles, записали новую версию песни A Beautiful Night.
Культуромания 07:44
Общество
Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
Происшествия
В Волгограде из-за коронавируса умерла главврач поликлиники
По последним данным, в Волгоградской области коронавирусом заразились 7 879 человек, 4 547 — выздоровели, 52 — скончались.
Говорит Москва 07:52
Здоровье
Названы способы побороть сонливость на работе
Умеренная физическая активность поможет взбодриться, если на работе начало клонить в сон, рассказала радио Sputnik врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины, отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ Зухра Павлова.
Rambler News Service 04:41
Космос
Китай доставил на стартовую площадку ракету для запуска миссии на Марс
Представители китайской компании CASC сообщили о том, что на космодром Вэньчан была доставлена ракета-носитель «Чанчжэн-5», которая будет использована для запуска марсианской миссии.
Discover24 06:19
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве
На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости 15 июля в 17:17
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Общество
В Петербурге доноры плазмы с антителами к COVID-19 получат выплаты
Петербуржцы, переболевшие коронавирусом и ставшие донорами плазмы, получат стимулирующие выплаты, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 10:15
Финансы
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
Технологии
Акции Twitter обвалились на 5% после взлома хакерами
Стоимость акций соцсети Twitter на предварительных торгах в США упала на 5% и более после взлома хакерами аккаунтов ряда знаменитостей.
Экономика сегодня вчера в 04:54
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Авто
Mercedes-Benz анонсировал ряд обновлений для внедорожника G-Class
Немецкая компания рассказала детали об обновлённом внедорожнике.
Тарантас Ньюс вчера в 04:42
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот
Модель готовится впервые стать мамой. В скором времени Джиджи Хадид впервые станет мамой.
Srnsk вчера в 10:11
Политика
В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений
Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:51
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
Происшествия
В Калмыкии задержан начальник колонии за пособничество преступникам
Как считает следствие, начальник исправительной колонии (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия) Батаев и его бывший заместитель Цамаев за деньги помогали руководителям преступной группировки, в частности, приносили в колонию мобильные телефоны, планшеты и запрещённую экстремистскую литературу.
RT на русском 09:49
Общество
Россиянам бесплатно раздадут земельные участки в Арктике
В программу войдут не все арктические территории Граждане смогут получить участки на сухопутной территории Арктики: куда входят Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Коми и Карелии.
Lenta.ru вчера в 09:22