Энергетика
Аргументы и ФактыЦены на нефть марки Brent упали до $40,15 за баррель
По итогам торгов в пятницу контракт подешевел на $0,03 (0,07%), до $41,02 за баррель. Между тем к 8 утра августовские фьючерсы на техасское сырье WTI подешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,79 (2,05%) - до $37,7 за баррель.
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Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
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Общество
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Делягин рассказал, как отберут сбережения россиян
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RT на русском 07:25
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В Хельсинки один человек пострадал при взрыве в театре
В столице Финляндии произошел взрыв в Городском театре Хельсинки, пострадал один человек, сообщили в полиции.
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Общество
Российские кинотеатры возобновят работу с 15 июля
С 28 марта в России действовал режим "нерабочих дней" из-за распространения в стране COVID-19.
Интерфакс 05:59
Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
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Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
Политика
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Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
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Футбол
«Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до окончания сезона
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RT на русском 05:27
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В Dota 2 снова стал доступен патч 7.27
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Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики
Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с членами Совета безопасности вопросы внутренней и внешней политики.
Вечерняя Москва 07:08
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Число проголосовавших онлайн по поправкам к конституции превысило 1 млн человек
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Лучшие снимки НЛО за последние 40 лет сделали в Польше
Уфологи Филипп Мэнтл и Джейсон Гливс считают, что это лучшие по качеству снимки за последние 40 лет.
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Ситуация с коронавирусом на оборонных судостроительных предприятиях в Северодвинске находится под контролем, сообщил в понедельник гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
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