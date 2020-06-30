Энергетика
Аргументы и ФактыЦены на нефть марки Brent упали до $40,15 за баррель
По итогам торгов в пятницу контракт подешевел на $0,03 (0,07%), до $41,02 за баррель. Между тем к 8 утра августовские фьючерсы на техасское сырье WTI подешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,79 (2,05%) - до $37,7 за баррель.
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Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
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«ООО «Газпром экспорт» перечислило польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», — приводит Интерфакс сообщение.
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Четыре человека пострадали при падении дерева на машину в Петербурге
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Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
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Российское посольство в США направило в Госдепартамент ноту с требованием расследовать поступившие дипломатам угрозы после публикации утверждений о приписываемых России попытках предлагать афганским боевикам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих.
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Украина откажется принять «компенсацию» от России за Крым
Украина не примет «денежную компенсацию» России за «оккупацию» Крыма.
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Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
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30 июня HBO покажет фильм Welcome to Chechnya про преследования геев в Чечне — пожалуй, самом закрытом российском регионе.
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Нападающий Александр Попов останется в московском ЦСКА в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
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В электронном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 1 млн человек, явка превысила 85%.
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Позднее заммэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что персональные данные жителей Москвы, полученные приложением по выдаче электронных пропусков, власти удалят публично.
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