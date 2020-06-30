Энергетика
Аргументы и ФактыЦены на нефть марки Brent упали до $40,15 за баррель
По итогам торгов в пятницу контракт подешевел на $0,03 (0,07%), до $41,02 за баррель. Между тем к 8 утра августовские фьючерсы на техасское сырье WTI подешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,79 (2,05%) - до $37,7 за баррель.
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Алексей Миранчук может перейти в «Милан»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Серии А. Как сообщает Sky Sport Italia, интерес к 24-летнему полузащитнику проявляет «Милан».
Евро-футбол.ру 12:06
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Путин призвал россиян голосовать за поправки к Конституции
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии решающего дня голосования по поправкам к Конституции и призвал их голосовать.
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Игры
Стала известна дата выхода игры Crysis Remastered
Дата релиза была указана на странице игры в Microsoft Store. В магазине также можно посмотреть первый геймплейный трейлер проекта.
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Врачи назвали главные недостатки системы ОМС
Забюрократизированность всей системы оказания медуслуг и непомерная проверочная нагрузка на врачей — наиболее негативные стороны системы обязательного медицинского страхования, считают 82% врачей-специалистов, согласно проведенному в приложении «Справочник врача» опросу (есть у РБК).
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71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
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Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Локомотив — Крылья Советов 0:1 (2-й тайм)
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
В России рассматривают предложение Турции по возобновлению пассажирских авиаперевозок между странами с 15 июля.
Газета.Ru 08:21
Политика
В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.
РИА Новости 10:46
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Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Испытания препарата от коронавируса в Смоленске прошли прекрасно
По словам Симакиной, полученные результаты являются прекрасными.
Evo-rus.com 10:13
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Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Армия и оружие
Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса
Российская газета 11:16
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Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
РИА Новости 06:58
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Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона
Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» партию Киборга, отказался от своих слов поддержки версии фильма Джосса Уидона.
Игромания.ру 08:01
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru вчера в 18:48
Наука
Выявлена опасность редактирования гена эмбрионов человека
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Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала своего 18-летнего сына-именинника
Известный продюсер Яна Рудковская воспитывает троих детей. 28 июня у ее сына Николая был день рождения.
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Футбол
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком»
RT на русском 12:26
Авто
Nissan представит новый кроссовер Nissan Ariya в июле
Стало известно, что автопроизводитель Nissan собирается в следующем месяце Данная новинка выделяется своей современной головной оптикой, дизайнерскими бамперами и иными чертами, которые отличают авто от ранее представленного прототипа.
32CARS.ru вчера в 14:47
Армия и оружие
В ДНР заявили, что уничтожили минометную позицию силовиков в Донбассе
Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило минометную позицию украинских силовиков в Донбассе, с которой велся огонь по западным окраинам Донецка, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.
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Уткин назвал чашу стадиона «Зенита» лучшей в России
Известный журналист Василий Уткин поделился мнением о стадионе «Газпром Арена», который расположен в Санкт-Петербурге.
ProstoProSport 10:29
Общество
Как устроен госпиталь для больных с COVID-19 в «Крокус Экспо»
Госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией, организованный на площадях выставочного центра «Крокус Экспо», продолжит свою работу в июле.
RT на русском 11:39
Армия и оружие
Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России
В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.
Взгляд.ру вчера в 03:35