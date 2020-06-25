Энергетика
Мойка78Мировые цены на нефть продемонстрировали снижение
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Политика
Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
Газета.Ru 04:02
Футбол
Главный тренер дубля «Динамо»: «Готовы играть с ЦСКА и ждем, что армейцы нам устроят чемпионский коридор»
Главный тренер молодежной команды «Динамо» Александр Кульчий заявил, что его футболисты готовы выйти на поле в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
Матч ТВ 04:45
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ 04:53
Кино
Стриминговый сервис HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром»
Ведомости 05:18
Политика
У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru вчера в 04:15
Политика
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Шоу-бизнес
«Минус 20 лет»: фото помолодевшей Климовой восхитило фанатов
«Просто минус 20 лет!», - написала подписчица julia__efimenko.
Московский Комсомолец 04:36
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о готовности субъектов к проведению ЕГЭ
Почти все регионы России готовы к проведению Единого государственного экзамена, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
RT на русском 04:47
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина
В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина. Снимки опубликовал сбежавший из России банкир Сергей Пугачев на своем сайте.
RZN.info 03:47
Политика
Дмитрий Медведев высказался о поправках в Конституцию РФ
Россия должна оставаться президентской республикой, но поправки в конституцию расширят роль парламента.
BFM.ru 03:24
Происшествия
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
Sibnet Новости 04:58
Общество
В Тульской области выявлено 82 новых случая коронавируса
За последние сутки в Тульской области зарегистрировано 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 04:30
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Футбол
«Сельта» Смолова показала победное фото из раздевалки
Пресс-служба «Сельты» показала фото из раздевалки после матча 31-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (1:0). Напомним, российский форвард Федор Смолов провел на поле шесть минут и получил желтую карточку.
Матч ТВ 03:03
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет
Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
Ведомости 02:53
Общество
На здании посольства США в Москве появился ЛГБТ-флаг
Жители Москвы заметили, что на здании посольства США в Москве появился еще один флаг.
РЕН ТВ 04:08
Общество
В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой
Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
Общество
Депутаты предложили отдать сотовые номера в собственность абонентам
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается закрепить право собственности граждан на телефонные номера вплоть до передачи их по наследству.
Российская газета 04:55
Технологии
Систему онлайн-мониторинга воды запускает «Мегафон»
Решение оператора связи быстро интегрируется с действующим оборудованием, позволяет объединить приборы учета в одну систему.
Newstracker.ru 04:50
Футбол
Семин жестко раскритиковал Кикнадзе: он должен уйти
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин выступил с критикой генерального директора столичного клуба Василия Кикнадзе.
РИА Новости 05:03
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Экономика
«Яндекс» разошелся со Сбербанком
Интернет-компания выкупит долю банка в "Яндекс.Маркете" за 42 млрд руб. и продаст долю в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 млрд руб. Параллельно "Яндекс" выпустит акций на $800 млн, три четверти из которых в равных долях будут проданы "ВТБ Капитал", а также структурам Романа Абрамовича и его партнеров по Evraz Group Александра Абрамова и Александра Фролова.
Коммерсантъ 23 июня в 18:08
Общество
В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ
Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
Минзэлэ (Мензеля) 01:13
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Экономика
Акции Petropavlovsk начнут торговаться на Московской бирже 25 июня
Торги акциями золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") на Московской бирже начнутся в четверг, 25 июня, следует из сообщения этой торговой площадки.
ПРАЙМ 23 июня в 11:39
Общество
В России за сутки выявлено 7113 новых случаев коронавируса
«За последние сутки в России выявлено 7113 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах, из них 2278 случаев (32,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба.
ФАН 03:52
Общество
Нововведения ждут россиян с 1 июля
С 1 июля опекунам пенсионного возраста, имеющим на попечении несовершеннолетних детей, проиндексируют пенсию.
Южный Федеральный 00:02