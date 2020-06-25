Энергетика

Мойка78Мойка78Мировые цены на нефть продемонстрировали снижение

В четверг, 25 июня, мировые цены на нефть продемонстрировали снижение.
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Мировые цены на нефть продолжили снижение на торгах

Комсомольская правда05:05

Нефть продолжает дешеветь, Brent опустилась ниже $40 за баррель

Росбалт02:59

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

РИА Новостивчера в 11:00

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

RT на русском01:22

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с 16 июня

РБКвчера в 11:52

Цена нефти Brent опустилась ниже $41

ТАССвчера в 11:32

Цены на нефть снижаются на рисках вокруг COVID-19 и росте запасов в США

ПРАЙМ01:31
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Политика

Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
Газета.Ru 04:02
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Футбол

Главный тренер дубля «Динамо»: «Готовы играть с ЦСКА и ждем, что армейцы нам устроят чемпионский коридор»

Главный тренер молодежной команды «Динамо» Александр Кульчий заявил, что его футболисты готовы выйти на поле в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
Матч ТВ 04:45
Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
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Происшествия

ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Коммерсантъ 04:53
3,5K
Кино

Стриминговый сервис HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром»

Ведомости 05:18
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Политика

У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru вчера в 04:15
717
Политика

В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария

Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Шоу-бизнес

«Минус 20 лет»: фото помолодевшей Климовой восхитило фанатов

«Просто минус 20 лет!», - написала подписчица julia__efimenko.
Московский Комсомолец 04:36
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Общество

В Рособрнадзоре рассказали о готовности субъектов к проведению ЕГЭ

Почти все регионы России готовы к проведению Единого государственного экзамена, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
RT на русском 04:47
1
Политика

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
1,3K
Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
30
Общество

В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина

В сети появились юношеские фотографии дочерей Путина. Снимки опубликовал сбежавший из России банкир Сергей Пугачев на своем сайте.
RZN.info 03:47
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Политика

Дмитрий Медведев высказался о поправках в Конституцию РФ

Россия должна оставаться президентской республикой, но поправки в конституцию расширят роль парламента.
BFM.ru 03:24
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Происшествия

Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова

Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
Sibnet Новости 04:58
Общество

В Тульской области выявлено 82 новых случая коронавируса

За последние сутки в Тульской области зарегистрировано 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 04:30
690
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
3,1K
Футбол

«Сельта» Смолова показала победное фото из раздевалки

Пресс-служба «Сельты» показала фото из раздевалки после матча 31-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (1:0). Напомним, российский форвард Федор Смолов провел на поле шесть минут и получил желтую карточку.
Матч ТВ 03:03
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет

Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
Ведомости 02:53
Общество

На здании посольства США в Москве появился ЛГБТ-флаг

Жители Москвы заметили, что на здании посольства США в Москве появился еще один флаг.
РЕН ТВ 04:08
1
Общество

В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой

Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
47
Общество

Депутаты предложили отдать сотовые номера в собственность абонентам

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается закрепить право собственности граждан на телефонные номера вплоть до передачи их по наследству.
Российская газета 04:55
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Технологии

Систему онлайн-мониторинга воды запускает «Мегафон»

Решение оператора связи быстро интегрируется с действующим оборудованием, позволяет объединить приборы учета в одну систему.
Newstracker.ru 04:50
Футбол

Семин жестко раскритиковал Кикнадзе: он должен уйти

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин выступил с критикой генерального директора столичного клуба Василия Кикнадзе.
РИА Новости 05:03
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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Экономика

«Яндекс» разошелся со Сбербанком

Интернет-компания выкупит долю банка в "Яндекс.Маркете" за 42 млрд руб. и продаст долю в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 млрд руб. Параллельно "Яндекс" выпустит акций на $800 млн, три четверти из которых в равных долях будут проданы "ВТБ Капитал", а также структурам Романа Абрамовича и его партнеров по Evraz Group Александра Абрамова и Александра Фролова.
Коммерсантъ 23 июня в 18:08
316
Общество

В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ

Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
Минзэлэ (Мензеля) 01:13
33
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3,1K
Экономика

Акции Petropavlovsk начнут торговаться на Московской бирже 25 июня

Торги акциями золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") на Московской бирже начнутся в четверг, 25 июня, следует из сообщения этой торговой площадки.
ПРАЙМ 23 июня в 11:39
Общество

В России за сутки выявлено 7113 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 7113 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах, из них 2278 случаев (32,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба.
ФАН 03:52
Общество

Нововведения ждут россиян с 1 июля

С 1 июля опекунам пенсионного возраста, имеющим на попечении несовершеннолетних детей, проиндексируют пенсию.
Южный Федеральный 00:02
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