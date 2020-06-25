Энергетика
Piter.tvМировые цены на нефть снижаются на торгах
Августовские фьючерсы Brent упали на 0,67%. Мировые цены на нефть снижаются на торгах. Об этом говорит информация, поступающая с бирж.
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Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе
В России ожидается вторая подряд короткая неделя. На этот раз в связи с голосованием по вопросу принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru 02:26
Политика
Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ.
РИА Новости 02:21
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Lenta.ru 00:08
Общество
Доктор Комаровский предложил спасаться от жары необычным способом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский предложил носить шарфы для спасения от жары.
Известия 00:57
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски стала блондинкой
Эмили Ратаковски впервые решилась на кардинальные изменения внешности — девушка перекрасилась в блондинку.
Super.ru вчера в 10:04
Здоровье
Коронавирусом за сутки заразились еще 7600 россиян
В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 7600 человек.
Профиль 22 июня в 03:47
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Путешествия
Места в отелях Анапы могут стать дефицитными
Количество бронирований в гостиницах и отелях Анапы уже превышает прошлогодние значения, места на популярные даты могут стать дефицитными.
Коммерсантъ Краснодар 03:23
Общество
В России за сутки выявили 7 425 заразившихся коронавирусом
За последние сутки в России выявили 7 425 заразившихся коронавирусом в 84 регионах, в том числе 40 новых случаев в Татарстане.
БИЗНЕС Online 23 июня в 03:35
Общество
Жители алтайского поселка перекрыли трассу из-за проблем с водой
Жители коттеджного поселка «Сибирская долина» под Барнаулом перекрыли Змеиногорский тракт, чтобы обратить внимание власти и правоохранительных органов на проблему с водой.
URA.Ru 01:50
Общество
В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию
С 25 июня граждане Российской Федерации могут отдать свой голос на всенародном голосовании по изменению Конституции страны.
Актуальные Новости 00:29
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Политика
Путин назвал Татарстан одним из регионов-лидеров
По словам главы государства, сегодня Татарстан по праву считается одним из регионов-лидеров, так как в республике созданы условия для привлечения крупных инвестиций, успешно реализовываются масштабные инициативы в промышленности, сельском хозяйстве, в энергетическом и строительном комплексах, а также в социальной сфере.
Газета.Ru 03:17
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости вчера в 08:01
Общество
Заболеваемость коронавирусом снижается в России
В России с каждым днем выявляют все меньше новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 03:37
Общество
В России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса
7 113 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в 82 регионах России за последние сутки.
Москва 24 03:30
Армия и оружие
Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin
РИА Новости вчера в 03:50
Футбол
Футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба
Как сообщается на сайте клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 08:50
Финансы
Российский рынок акций открылся падением
Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются вслед за рынком акций США.
Финмаркет 03:22
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
Происшествия
В Тулуне подросток погиб под дорожным катком
Уголовное дело возбуждено по факту гибели 16-летнего подростка, который попал под дорожный каток в Тулуне, сообщает СУ СК России по Иркутской области.
РИА Новости вчера в 23:48
Происшествия
Схема движения изменится на трассе М-7 в Кстовском районе
ТаракаНН вчера в 02:34
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня 23 июня в 14:30
Общество
В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей
Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
Интернет
Google введет функцию автоматического удаления истории
Компания Google объявила о том, что собирается внедрить функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также сведения об активности в интернете спустя 1,5 года.
Pravda.Ru 03:25
Общество
В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей
Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
Шоу-бизнес
Кристина Асмус оценила комментарии о ее разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус иронично прокомментировала интернет-комментарии о ее семейной жизни с шоуменом Гариком Харламовым и предстоящем разводе.
Вечерняя Москва вчера в 17:16