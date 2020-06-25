Энергетика

Piter.tvPiter.tvМировые цены на нефть снижаются на торгах

Августовские фьючерсы Brent упали на 0,67%. Мировые цены на нефть снижаются на торгах. Об этом говорит информация, поступающая с бирж.
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Нефть продолжает дешеветь, Brent опустилась ниже $40 за баррель

Росбалт02:59

Нефть падает на данных о распространении коронавируса и росте запасов в США

News.ru01:39

Цена нефти Brent опустилась ниже $41

ТАССвчера в 11:32

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

RT на русском01:22

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с 16 июня

РБКвчера в 11:52

Мировые цены на нефть упали по итогам торгов среды

Банки.ру01:31

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

РИА Новостивчера в 11:00
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

RT на русском вчера в 10:24
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Общество

Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе

В России ожидается вторая подряд короткая неделя. На этот раз в связи с голосованием по вопросу принятия поправок к Конституции.
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Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ.
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Lenta.ru 00:08
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Происшествия

ФСБ предотвратила провокацию на параде Победы в Москве

BFM.ru 00:15
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Общество

Доктор Комаровский предложил спасаться от жары необычным способом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предложил носить шарфы для спасения от жары.
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Коронавирусом за сутки заразились еще 7600 россиян

В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 7600 человек.
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Путешествия

Места в отелях Анапы могут стать дефицитными

Количество бронирований в гостиницах и отелях Анапы уже превышает прошлогодние значения, места на популярные даты могут стать дефицитными.
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Общество

В России за сутки выявили 7 425 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России выявили 7 425 заразившихся коронавирусом в 84 регионах, в том числе 40 новых случаев в Татарстане.
БИЗНЕС Online 23 июня в 03:35
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Жители алтайского поселка перекрыли трассу из-за проблем с водой

Жители коттеджного поселка «Сибирская долина» под Барнаулом перекрыли Змеиногорский тракт, чтобы обратить внимание власти и правоохранительных органов на проблему с водой.
URA.Ru 01:50
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Общество

В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию

С 25 июня граждане Российской Федерации могут отдать свой голос на всенародном голосовании по изменению Конституции страны.
Актуальные Новости 00:29
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Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
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Политика

Путин назвал Татарстан одним из регионов-лидеров

По словам главы государства, сегодня Татарстан по праву считается одним из регионов-лидеров, так как в республике созданы условия для привлечения крупных инвестиций, успешно реализовываются масштабные инициативы в промышленности, сельском хозяйстве, в энергетическом и строительном комплексах, а также в социальной сфере.
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Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
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Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости вчера в 08:01
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Общество

Заболеваемость коронавирусом снижается в России

В России с каждым днем выявляют все меньше новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 03:37
Общество

В России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса

7 113 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в 82 регионах России за последние сутки.
Москва 24 03:30
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Армия и оружие

Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin

РИА Новости вчера в 03:50
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Футбол

Футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба

Как сообщается на сайте клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Финансы

Российский рынок акций открылся падением

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются вслед за рынком акций США.
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
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Происшествия

В Тулуне подросток погиб под дорожным катком

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 16-летнего подростка, который попал под дорожный каток в Тулуне, сообщает СУ СК России по Иркутской области.
РИА Новости вчера в 23:48
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Происшествия

Схема движения изменится на трассе М-7 в Кстовском районе

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Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня 23 июня в 14:30
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Общество

В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей

Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
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Интернет

Google введет функцию автоматического удаления истории

Компания Google объявила о том, что собирается внедрить функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также сведения об активности в интернете спустя 1,5 года.
Pravda.Ru 03:25
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Общество

В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей

Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус оценила комментарии о ее разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус иронично прокомментировала интернет-комментарии о ее семейной жизни с шоуменом Гариком Харламовым и предстоящем разводе.
Вечерняя Москва вчера в 17:16
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