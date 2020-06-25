Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $41

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE упала более чем на 5%, до $40,48 за баррель, что на 5,04% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 18:07 мск.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Brent снова опустилась ниже $40 за баррель

Газета.Ru12:51

Цены на нефть перешли к коррекционному росту на ожиданиях монетарной поддержки рынков

ПРАЙМ12:27

Котировки Brent и WTI остаются в минусе

Росбалт07:39

Доллар, нефть и коронавирус на 25 июня

Право.ру04:02

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

RT на русском01:22

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с 16 июня

РБКвчера в 11:52

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

РИА Новостивчера в 11:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Lenta.ru 13:55
323
Кино

Опубликован тизер четвертого сезона сериала «Рассказ служанки»

REGNUM 07:34
Здоровье

В Якутии режим ограничительных мер продлен по 1 июля включительно

Да и самим в оставшееся время, надеюсь, небольшое, нужно полностью соблюдать санитарно - ограничительные меры, в первую очередь, масочный режим в общественных местах, - подчеркнул Глава РС (Я).
SakhaPress.ru 22:54
2
Авто

Европейцы требуют возобновить продажи Lada 4x4

Европейские поклонники Lada 4x4 создали две петиции с требованием возобновить продажи модели в Европе.
Motor 10:36
44
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед Парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 18:03
234
Политика

Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
700
Шоу-бизнес

Максим Галкин впервые показал фото своего отца генерала-полковника

Как рассказал Галкин в своем посте в Instagram, его отец отвечал в СССР, а затем и в России за всё танкостроение, военное автомобилестроение, их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии.
Невские Новости вчера в 08:50
43
Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
1,1K
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы

Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM 07:53
5,9K
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
272
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 22:22
48
Технологии

Tele2 запустил первый спецтариф для геймеров на рынке мобильной связи

Газета.Ru 09:10
17
Общество

Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет

Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза вчера в 09:28
723
Здоровье

В Европе разрешили препарат от коронавируса

Одобрение EMA означает, что врачи могут назначить препарат Gilead в Европе, как только Европейская комиссия, исполнительный директор ЕС, даст свое одобрение, что теперь является формальностью, ожидаемой в течение следующей недели.
BFM.ru 18:08
1
Общество

Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель

Ливень во Владивостоке привел к многочисленным подтоплениям на улицах города, на одном участке дороги сошел сель.
РИА Новости 20:49
2
Шоу-бизнес

Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна и Брухуновой

Shraibikus News 11:31
31
Футбол

Михаил Боярский в матче со «Спартаком» поставил на победу «Уфы»

Башинформ 22:50
Экономика

Прием заявлений на субсидии для бизнеса за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление на получение субсидии для компенсации части своих затрат за апрель до 1 июля.
Сахалин.Инфо 01:20
34
Экономика

Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег

Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Балтии».
Коммерсантъ 13:04
1
Общество

Вильфанд назвал регионы РФ с опасным уровнем солнечного излучения

Повышенный уровень солнечного излучения (УФ-индекс) будет наблюдаться на территории РФ, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика Сегодня вчера в 02:46
206
Общество

Осипов назначил проверку из-за срыва получения субсидии на горячее питание в Забайкалье

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на совещании 26 июня по вопросам организации горячего питания для младшеклассников поручил провести проверку из-за угрозы неполучения регионом субсидии на горячее питание.
Чита.Ру 22:33
Хоккей

Панарин о возобновлении сезона: «Время исправить ситуацию с эскроу. Переживаю за благосостояние НХЛ»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился переживаниями относительно возможного возобновления сезона НХЛ.
Sports.ru 17:39
Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Lenta.ru 16:21
5K
Политика

Зеленский оказался поражен масштабом наводнения на западе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский эфире телеканала "1+1" сказал, что поражен масштабом наводнения на западе страны.
Газета.Ru 17:59
2
Происшествия

В центре Москвы теплоход с выпускниками врезался в набережную

Вечером 25 июня в Москве теплоход столкнулся с причальной стенкой набережной.
РБК 18:32
18
Происшествия

Ефремов отказался усыновлять детей погибшего в ДТП водителя

АБН 06:57
1K
Общество

Россия разрешила въезд иностранным специалистам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым смягчил ограничения на въезд — теперь в страну могут въехать высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу.
Коммерсантъ 12:07
73
Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
4,2K
Футбол

«Челси» принес «Ливерпулю» победу в чемпионате

REGNUM 17:19
Общество

В Минкультуры сообщили возможную дату открытия кинотеатров

Министр культуры России Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Волгоград заявила, что работа кинотеатров в стране может возобновиться 15 июля.
Газета.Ru 12:38
84
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное