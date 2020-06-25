Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $41
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE упала более чем на 5%, до $40,48 за баррель, что на 5,04% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 18:07 мск.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Здоровье
В Якутии режим ограничительных мер продлен по 1 июля включительно
Да и самим в оставшееся время, надеюсь, небольшое, нужно полностью соблюдать санитарно - ограничительные меры, в первую очередь, масочный режим в общественных местах, - подчеркнул Глава РС (Я).
SakhaPress.ru 22:54
Авто
Европейцы требуют возобновить продажи Lada 4x4
Европейские поклонники Lada 4x4 создали две петиции с требованием возобновить продажи модели в Европе.
Motor 10:36
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед Парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 18:03
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые показал фото своего отца генерала-полковника
Как рассказал Галкин в своем посте в Instagram, его отец отвечал в СССР, а затем и в России за всё танкостроение, военное автомобилестроение, их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии.
Невские Новости вчера в 08:50
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM 07:53
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 22:22
Общество
Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет
Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза вчера в 09:28
Здоровье
В Европе разрешили препарат от коронавируса
Одобрение EMA означает, что врачи могут назначить препарат Gilead в Европе, как только Европейская комиссия, исполнительный директор ЕС, даст свое одобрение, что теперь является формальностью, ожидаемой в течение следующей недели.
BFM.ru 18:08
Общество
Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель
Ливень во Владивостоке привел к многочисленным подтоплениям на улицах города, на одном участке дороги сошел сель.
РИА Новости 20:49
Шоу-бизнес
Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна и Брухуновой
Shraibikus News 11:31
Экономика
Прием заявлений на субсидии для бизнеса за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление на получение субсидии для компенсации части своих затрат за апрель до 1 июля.
Сахалин.Инфо 01:20
Экономика
Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег
Шведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Балтии».
Коммерсантъ 13:04
Общество
Вильфанд назвал регионы РФ с опасным уровнем солнечного излучения
Повышенный уровень солнечного излучения (УФ-индекс) будет наблюдаться на территории РФ, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика Сегодня вчера в 02:46
Общество
Осипов назначил проверку из-за срыва получения субсидии на горячее питание в Забайкалье
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на совещании 26 июня по вопросам организации горячего питания для младшеклассников поручил провести проверку из-за угрозы неполучения регионом субсидии на горячее питание.
Чита.Ру 22:33
Хоккей
Панарин о возобновлении сезона: «Время исправить ситуацию с эскроу. Переживаю за благосостояние НХЛ»
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился переживаниями относительно возможного возобновления сезона НХЛ.
Sports.ru 17:39
Политика
Зеленский оказался поражен масштабом наводнения на западе Украины
Президент Украины Владимир Зеленский эфире телеканала "1+1" сказал, что поражен масштабом наводнения на западе страны.
Газета.Ru 17:59
Происшествия
В центре Москвы теплоход с выпускниками врезался в набережную
Вечером 25 июня в Москве теплоход столкнулся с причальной стенкой набережной.
РБК 18:32
Общество
Россия разрешила въезд иностранным специалистам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым смягчил ограничения на въезд — теперь в страну могут въехать высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу.
Коммерсантъ 12:07
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Общество
В Минкультуры сообщили возможную дату открытия кинотеатров
Министр культуры России Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Волгоград заявила, что работа кинотеатров в стране может возобновиться 15 июля.
Газета.Ru 12:38