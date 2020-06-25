Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,63%, составив $37,77 за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

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