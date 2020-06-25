Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,63%, составив $37,77 за баррель.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $41

ТАССвчера в 11:32

Нефть падает на данных о распространении коронавируса и росте запасов в США

News.ru01:39

Мировые цены на нефть упали по итогам торгов среды

Банки.ру01:31

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

RT на русском01:22

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с 16 июня

РБКвчера в 11:52

Нефть продолжает дешеветь, Brent опустилась ниже $40 за баррель

Росбалт02:59

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

РИА Новостивчера в 11:00
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Футбол

Футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба

Как сообщается на сайте клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 08:50
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Футбол

«Сельта» Смолова переиграла «Реал Сосьедад»

"Сельта" переиграла "Реал Сосьедад" в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru вчера в 15:30
Происшествия

В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток

Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
ТАСС вчера в 21:20
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Происшествия

Солдат-срочник атаковал автомобиль ФСО перед парадом в Москве

REGNUM 01:25
2,8K
Общество

За работу 1 июля оплатят в повышенном размере

"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере", — сказала Святенко.
Знамя труда (г. Тимашевск) 23 июня в 06:19
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Политика

Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»

По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru вчера в 12:23
13
Здоровье

Для более 8 тысяч жителей поселка Углеуральский построят новую поликлинику на 120 посещений в смену

Министерство строительства Пермского края объявило конкурс на проектирование новой поликлиники с дневным стационаром в поселке Углеуральский Губахинского городского округа.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 02:25
Здоровье

В Алма-Ате рассказали о ситуации с коронавирусом в городе

Ситуация с коронавирусом в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате напряженная, но управляемая, заявил в четверг руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров.
РИА Новости 00:33
Футбол

Девушка Роналду опубликовала фотографию с отдыха на яхте

Джорджина Родригес, подруга форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новую фотографию в Instagram.
Спорт-Экспресс 00:04
Политика

Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

Киев, 25 июня 2020, 05:08 — REGNUM МИД Киева направил Москве ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без согласия властей Украины.
REGNUM вчера в 22:08
269
Общество

Врач рассказал о пользе масочного режима для аллергиков

Ношение масок из-за распространения коронавируса помогло аллергикам преодолеть опасный сезон, заявил в четверг, 25 июня, врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Известия вчера в 23:56
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Технологии

В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram

В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:55
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Хоккей

«Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше

Профессиональный хоккейный клуб "Авангард" объявил о скором переходе к ним американца Рида Буше.
CT news 23 июня в 20:38
Общество

В июле семьям выплатят еще по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

В июле семьям выплатят еще по десять тысяч рублей на детей от рождения до 16 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 23 июня в 11:04
6,6K
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
432
Общество

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

Накануне.Ru вчера в 06:40
3,1K
Армия и оружие

США довооружатся истребителями F-22

ВВС США изменит статус старых самолетов с тренировочного на оперативно-боевой. США довооружатся истребителями F-22 Raptor.
Piter.tv 01:40
Общество

Под Нижним Новгородом открыли памятник Сталину

РИА Новости вчера в 23:04
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3,1K
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
789
Политика

Посол России рассказал о реакции Германии на статью Путина

Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о реакции в Берлине на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Военное дело вчера в 11:13
798
Армия и оружие

Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО

Аргументы и Факты 23 июня в 18:56
5
Киберспорт

Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России

Компания Valve изменила ценовую политику на Battle Pass 2020. Отмечается, что изменения относится к региону России.
CT news вчера в 23:08
Общество

Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя

Россиян снова ждет сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:42
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Экономика

«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале

«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ вчера в 11:55
4
Политика

На парад Победы в Москве прибыли лидеры иностранных государств

Ряд лидеров иностранных государств уже прибыл в Москву в преддверии парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня.
ИА Красная Весна 23 июня в 16:45
2,2K
Армия и оружие

Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin

РИА Новости вчера в 03:50
13
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
7K
Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
128
Общество

Собчак пригрозила судом изданию Business Insider

REGNUM 03:00
43
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