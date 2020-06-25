Энергетика
РИА НовостиЦены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель
По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель. Ранее днем эти цены опускались на 1-1,5%.
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Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости 02:47
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
Киберспорт
Трансляции «Hitman III» и «Cyberpunk 2077» состоятся уже сегодня
Сегодня 25 июня, в 17:00 по МСК на площадке Twitch студия «IO Interactive» в рамках ежемесячной трансляции расскажет о новой части Hitman.
ГЛАС.RU 09:47
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Общество
С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
Общество
Росавиация предложила план возобновления международных рейсов
Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
Общество
ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе
В Европе зафиксирована вспышка новых случаев COVID-19 в то время, как многие страны продолжают ослаблять карантинные меры.
Российская газета 14:20
Авто
Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила
С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Общество
В Steam началась летняя распродажа
В Steam стартовала летняя распродажа.
CyberSport.ru 14:23
Кино
Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн
Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн Сегодня открывается международный кинофестиваль «Зеркало».
Коммерсантъ 03:04
Происшествия
В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького
Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
REGNUM 11:23
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Происшествия
Владимиру Быкову изменили меру пресечения
Экс-главу Кирова задержали в ноябре 2019 года за получение взяток в размере 7,8 и 1,5 млн рублей.
Свойкировский.рф 09:52
Здоровье
Еще шесть человек с коронавирусом скончались в Воронежской области
Количество умерших пациентов с Covid-19 в Воронежской области выросло до 39, сообщили в правительстве региона.
Воронежский городской портал 14:03
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут три нововведения
С 1 июля этого года на территории России начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией.
Тарантас Ньюс вчера в 23:46
Политика
Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу
Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
РБК 03:30
Космос
Найдена редкая «умирающая» радиогалактика
AstroNews.ru 10:14
Недвижимость
Кроме 10 тыс. рублей. Путин предложил еще один «подарок» для семей
Президент России Владимир Путин предложил еще одну меру поддержки для российских семей во время обращения к гражданам, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 12:00
Происшествия
Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей
Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего, «чтобы им обеспечить достойную жизнь».
РБК 11:27
Общество
Губернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра
С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
РБК 13:58
Музыка
Рэперы Серёга и Dava выпустили ремейк хита «Чёрный бумер»
Премьера клипа на хит 2004 года «Чёрный бумер» состоялась на YouTube.
News.ru 13:50
Политика
Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих на Украину
"На внеочередном заседании правительство в четверг, 25 июня, одобрило предложение Министерства здравоохранения отменить обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственную границу Украины", - сообщили в пресс-службе Кабмина.
ТАСС 08:03
Общество
«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала публикации о том, что она продолжает выполнять люксовые рейсы за рубеж во времена, когда международное авиасообщение в России запрещено.
Городовой 10:15
Политика
Голландский адвокат призвал учесть роль Украины в крушении MH17
В ходе процесса в Гааге по делу о крушении самолета Malaysian Airlines, следовавшего рейсом MH17 и потерпевшего крушение в Донецкой области Украины летом 2014 года, голландский адвокат Будевейн ван Эйк, защитник обвиняемого россиянина Олега Пулатова, заявил, что в ходе процесса необходимо изучить действия киевских властей, сообщает агентство AAP.
РБК 23 июня в 09:44
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.
Газета.Ru 13:12
Шоу-бизнес
Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03