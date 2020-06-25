Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель. Ранее днем эти цены опускались на 1-1,5%.
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Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

РИА Новостивчера в 11:00

Цены на нефть перешли к коррекционному росту на ожиданиях монетарной поддержки рынков

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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

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Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с 16 июня

РБКвчера в 11:52

Цена нефти Brent опустилась ниже $41

ТАССвчера в 11:32

Brent снова опустилась ниже $40 за баррель

Газета.Ru12:51
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 14:40, Ашберн
Политика

Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
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Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
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Трансляции «Hitman III» и «Cyberpunk 2077» состоятся уже сегодня

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ГЛАС.RU 09:47
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CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

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Общество

С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии

С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
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Общество

Росавиация предложила план возобновления международных рейсов

Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
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ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе

В Европе зафиксирована вспышка новых случаев COVID-19 в то время, как многие страны продолжают ослаблять карантинные меры.
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Медицинский работник умерла от коронавируса в Ивановской области

Кстати.News 05:14
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С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
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Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
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Общество

В Steam началась летняя распродажа

В Steam стартовала летняя распродажа.
CyberSport.ru 14:23
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Кино

Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн

Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн Сегодня открывается международный кинофестиваль «Зеркало».
Коммерсантъ 03:04
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В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького

Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
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Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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Владимиру Быкову изменили меру пресечения

Экс-главу Кирова задержали в ноябре 2019 года за получение взяток в размере 7,8 и 1,5 млн рублей.
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Здоровье

Еще шесть человек с коронавирусом скончались в Воронежской области

Количество умерших пациентов с Covid-19 в Воронежской области выросло до 39, сообщили в правительстве региона.
Воронежский городской портал 14:03
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждут три нововведения

С 1 июля этого года на территории России начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией.
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Политика

Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу

Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
РБК 03:30
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Найдена редкая «умирающая» радиогалактика

AstroNews.ru 10:14
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Кроме 10 тыс. рублей. Путин предложил еще один «подарок» для семей

Президент России Владимир Путин предложил еще одну меру поддержки для российских семей во время обращения к гражданам, сообщает PRIMPRESS.
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Происшествия

Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего, «чтобы им обеспечить достойную жизнь».
РБК 11:27
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Общество

Губернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра

С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
РБК 13:58
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Музыка

Рэперы Серёга и Dava выпустили ремейк хита «Чёрный бумер»

Премьера клипа на хит 2004 года «Чёрный бумер» состоялась на YouTube.
News.ru 13:50
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Политика

Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих на Украину

"На внеочередном заседании правительство в четверг, 25 июня, одобрило предложение Министерства здравоохранения отменить обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственную границу Украины", - сообщили в пресс-службе Кабмина.
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Общество

«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж

Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала публикации о том, что она продолжает выполнять люксовые рейсы за рубеж во времена, когда международное авиасообщение в России запрещено.
Городовой 10:15
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Политика

Голландский адвокат призвал учесть роль Украины в крушении MH17

В ходе процесса в Гааге по делу о крушении самолета Malaysian Airlines, следовавшего рейсом MH17 и потерпевшего крушение в Донецкой области Украины летом 2014 года, голландский адвокат Будевейн ван Эйк, защитник обвиняемого россиянина Олега Пулатова, заявил, что в ходе процесса необходимо изучить действия киевских властей, сообщает агентство AAP.
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
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Общество

Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.
Газета.Ru 13:12
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Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью

Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
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