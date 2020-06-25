Энергетика
РИА НовостиЦены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель
По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель. Ранее днем эти цены опускались на 1-1,5%.
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Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
RT на русском 08:29
Происшествия
Расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущёва завершено
Американская полиция завершила расследование обстоятельств смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва — Сергея Хрущёва.
RT на русском 15:12
Футбол
Заболотный высмеял дебют 15-летнего футболиста в чемпионате Испании
Антон Заболотный, выступающий на позиции игрока нападения в российском профессиональном футбольном клубе "Сочи", с иронией поделился мнением о дебюте в испанском чемпионате по футболу Луки Ромеро, 15-летнего футболиста "Мальорки".
CT news 13:30
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Общество
Telegram обязали вернуть покупателям Gram $1,22 млрд
"Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение $1 224 000 000", - также говорится в постановлении.
ТАСС 13:33
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Игры
Авторы Biomutant опубликовали новый 10-минутный геймплейный ролик
Издательство THQ Nordic и разработчики из студии Experiment 101 опубликовали новый 10-минутный геймплейный ролик своего ролевого боевика Biomutant.
Игромания.ру 04:07
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
Политика
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 11:39
Шоу-бизнес
Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд до 40 лет
Рейтинг самых успешных российских звезд в возрасте до 40 лет по версии Forbes второй год подряд занял спортсмен Хабиб Нурмагомедов.
ФАН 04:44
Футбол
«Спартак» предложил контракт бывшему форварду лондонского «Арсенала»
Французское спортивное издание L’Equipe сообщает, что Яя Саного (выступает на позиции нападающего во французском профессиональном футбольном клубе "Тулуза") может продолжить карьеру в одном из российских клубов.
CT news 13:05
Здоровье
Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
Подмосковный Минздрав опубликовал обновленную статистику распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Kolomna-spravka.ru вчера в 15:07
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после гибели трех детей в Подмосковье
Прокуратура начала проверку по факту гибели трех детей в Солнечногорском районе Подмосковья.
ТАСС 15:29
Армия и оружие
В США считают ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" был спущен на воду в октябре 2019 года, он должен быть сдан 25 ноября 2023 года.
РИА Новости 12:58
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
Авто
Немецкий дилер Lada требует возобновления поставок автомобилей
Деловое.ТВ 09:41
Авто
Opel представил кроссовер Opel Mokka нового поколения
Автомобильная компания Opel представила новое (второе) поколение своего компактного кроссовера Opel Mokka, который, со слов разработчиков, идеально подходит как для городской эксплуатации, так и для безопасной езды по загородным шоссе и дорогам.
Ugpressa.ru вчера в 11:11
Общество
Губернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра
С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
РБК 13:58
Здоровье
Мясников оценил глобальную смертность от коронавируса
Медик отметил, что глобальная смертность от вируса нового типа оказалась значительно меньше, чем это ожидалось изначально.
Народные новости 13:30
Авто
В России подешевели автомобили с пробегом
Автоновости дня 05:30
Общество
Почему Трамп игнорирует ухудшение ситуации с коронавирусом в США
США сталкивается с новым всплеском заболеваемости коронавируса: за сутки в стране выявлено более 34,7 тыс. случаев, что немногим уступает пиковым значениям апреля.
Газета.Ru 15:22
Киберспорт
Трансляции «Hitman III» и «Cyberpunk 2077» состоятся уже сегодня
Сегодня 25 июня, в 17:00 по МСК на площадке Twitch студия «IO Interactive» в рамках ежемесячной трансляции расскажет о новой части Hitman.
ГЛАС.RU 09:47
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ вчера в 05:34